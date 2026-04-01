El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), firmó un convenio para poner en marcha el Plan Integral de Agua para Sonora (PIAS), con una inversión histórica de 11 mil 537 millones de pesos.

Esta estrategia busca garantizar el derecho humano al agua, modernizar el campo y fortalecer la infraestructura hídrica en la entidad a corto, mediano y largo plazo.

Sonora prioriza obras hídricas para garantizar el abasto de agua

Alfonso Durazo informó que se destinarán mil 500 millones de pesos para obras prioritarias en Hermosillo, con el objetivo de mejorar el acceso al agua para las familias.

En el sector agrícola, destacó la tecnificación de los distritos de riego 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui, con una inversión sexenal de 6 mil 500 millones de pesos, además del fortalecimiento del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, con el fin de producir más alimentos con menos agua.

Asimismo, subrayó la importancia de hacer un uso responsable del recurso hídrico, al advertir que su aprovechamiento es clave para garantizar el suministro a las futuras generaciones.

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y programas federalizados, se desarrollan 595 acciones prioritarias en agua potable, alcantarillado y saneamiento, con una inversión cercana a 670 millones de pesos.

Entre estas acciones destacan:

402 obras de agua potable

184 de alcantarillado

6 de saneamiento

3 de prevención de inundaciones, principalmente en la zona de Guaymas-Empalme

Hermosillo tendrá 15% más agua con proyecto en presa El Molinito

El director de Conagua, Efraín Morales López, hizo un llamado a autoridades municipales a invertir en infraestructura hídrica, destacando la importancia de garantizar el acceso al agua para las futuras generaciones.

Uno de los proyectos estratégicos es la adecuación de la presa El Molinito, con una inversión estimada de mil 525 millones de pesos, que contempla:

Rehabilitación de la cortina y vertedor

Construcción de una planta de bombeo

Línea de conducción de 13 kilómetros

Conclusión de la planta potabilizadora norte

Estas acciones permitirán incorporar 500 litros por segundo adicionales, lo que representa un incremento del 15% en el suministro de agua para Hermosillo, además de beneficiar a comunidades rurales y garantizar agua para uso agrícola.

Sonora impulsa plan hídrico con inversión de 11 mil mdp; beneficiará a Hermosillo. (Cortesía)

En materia de saneamiento, se invertirán 400 millones de pesos en el arroyo Los Nogales, así como en la instalación de más de 30 sistemas de tratamiento y desinfección en el Río Sonora.

También se contempla la tecnificación de riego en Ures, con una inversión de 350 millones de pesos para mil 500 hectáreas, y la construcción de infraestructura hídrica en Nacozari, con más de 200 millones de pesos.

Con este acuerdo, el Gobierno de Sonora y la federación refuerzan su compromiso de garantizar el acceso al agua, mediante una planeación integral que atienda una de las principales demandas de la población.