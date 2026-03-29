Alfonso Durazo Montaño impulsa un plan integral de infraestructura hidráulica para mejorar el tratamiento de aguas residuales en la frontera de Nogales, con una inversión de 770 millones de pesos que se ejercerá entre 2026 y 2027.

Del total, 400 millones de pesos se destinarán en 2026 y 370 millones en 2027, con el objetivo de fortalecer el aprovechamiento del recurso hídrico en la región.

Alfonso Durazo fortalece plantas tratadoras en Nogales

En 2026, el proyecto contempla ampliar la capacidad de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTAR) en Lomas de Anza, Puerta de Anza y Los Alisos.

Estas acciones buscan atender una problemática clave: el agua que no logra sanearse actualmente escurre hacia la planta de Río Rico, en Arizona, Estados Unidos, debido a la configuración del terreno.

El gobernador explicó que en 2027 se ejercerán los recursos restantes para continuar con el tratamiento eficaz del agua en territorio mexicano, en cumplimiento de las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con ello se pretende:

Garantizar el correcto saneamiento del agua

Recargar acuíferos

Mejorar el uso de aguas tratadas

Durazo destacó que el objetivo es que Nogales cuente con la capacidad para tratar sus propias aguas residuales, evitando su traslado al vecino país.

Sonora destina 770 millones a tratamiento de aguas en la frontera. (Cortesía)

El mandatario también resaltó que las obras hidráulicas realizadas en la avenida Tecnológico han mostrado resultados positivos, ya que durante las lluvias del año pasado no se registraron pérdidas humanas, a diferencia de años anteriores.