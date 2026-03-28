El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reiteró su compromiso de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad sustantiva durante su participación virtual en la sesión conjunta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres y del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

La reunión fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reunió a integrantes del gabinete federal, gobiernos estatales y representantes de distintos poderes, con el objetivo de coordinar acciones para combatir la violencia de género y consolidar políticas públicas con enfoque de igualdad.

Sonora fortalece red de apoyo para mujeres víctimas de violencia

Durazo Montaño señaló que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno permitirá impulsar estrategias integrales que garanticen resultados efectivos en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. También destacó que Sonora dará seguimiento a los acuerdos alcanzados para fortalecer las acciones en la entidad.

Durazo reiteró acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en Sonora (cortesía)

Asimismo, informó que en Sonora se han implementado políticas públicas con perspectiva de género alineadas a la estrategia nacional. Entre ellas destaca el fortalecimiento de la red de atención para mujeres, incluyendo la habilitación de estancias temporales para quienes enfrentan situaciones de violencia extrema.

El gobernador detalló que se han puesto en operación 19 Centros LIBRE que brindan atención psicológica gratuita, además de la creación de una defensoría especializada para facilitar el acceso a la justicia. Estas acciones buscan ampliar la protección institucional y garantizar acompañamiento integral.

Durazo reiteró acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en Sonora (cortesía)

Finalmente, Alfonso Durazo subrayó que su administración mantendrá el impulso a programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como entornos seguros. Con estas medidas, el Gobierno de Sonora busca consolidar políticas públicas que atiendan la violencia de género y fortalezcan el bienestar de las mujeres.