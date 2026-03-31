Alfonso Durazo Montaño inauguró la primera etapa del Malecón Turístico El Cochórit, con una inversión de 31.6 millones de pesos, con el objetivo de posicionar a Empalme como un nuevo punto de atracción dentro del corredor turístico del noroeste del país.

El proyecto contempla 560 metros de infraestructura urbana y turística, orientada a fortalecer la conectividad, la actividad económica y el acceso a espacios públicos de calidad en una región con alto potencial de desarrollo.

Alfonso Durazo impulsa turismo en Sonora con nuevo malecón en Empalme

La obra incluye vialidades, andadores, ciclovía, áreas recreativas y alumbrado público con energía solar, además de mobiliario urbano bajo un enfoque de accesibilidad e inclusión, lo que permite ampliar la oferta turística del sur de Sonora y generar oportunidades para el comercio local.

El mandatario estatal destacó que esta intervención representa un avance estratégico para integrar a Empalme al circuito turístico del estado, al generar bienestar social y dinamizar la economía regional.

Con este proyecto, Sonora fortalece su oferta turística al sumar a Empalme a destinos consolidados como San Carlos, Puerto Peñasco, Bahía de Kino y Huatabampito, ampliando su presencia en el litoral.

Asimismo, se contempla una segunda etapa para 2026, con una inversión estimada de 64 millones de pesos y la ampliación de 450 metros adicionales de malecón, con el objetivo de consolidar este espacio como un polo turístico competitivo a nivel regional.

El proyecto forma parte de una estrategia integral para impulsar el turismo como motor económico en Sonora, mediante infraestructura moderna, sustentable y orientada al aprovechamiento del potencial costero del estado.