Detienen en Mexicali, Baja California, a Javier Gabriel, “La Piruja”, líder de Los Rusos, brazo armado de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

Autoridades revelaron que fue capturado uno de los líderes de Los Rusos, grupo criminal que opera dentro del Cártel de Sinaloa.

Confirman detención en Mexicali de Javier Gabriel, “La Piruja”, líder de Los Rusos

La Secretaria de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó la detención de Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”.

Fueron agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y militares quienes capturaron a Javier Gabriel, “La Piruja” a la altura del kilómetro 57 del Valle de Mexicali.

Javier Gabriel está identificado como un objetivo prioritario e integrante de alto rango de Los Rusos, cuyo grupo criminal opera entre

Baja California

Sonora

El operativo para la detención de Javier Gabriel, “La Piruja” se coordinó con la Secretaría de Defensa Nacional y corporaciones federales.

Detienen en Mexicali a Javier Gabriel, “La Piruja”, líder de Los Rusos (taría de Seguridad Ciudadana de Baja California / Facebook)

Aseguran armamento durante detención en Mexicali de Javier Gabriel, “La Piruja”, líder de Los Rusos

De acuerdo con los reportes, durante la detención de Javier Gabriel, “La Piruja”, líder de Los Rusos, se aseguró:

Armamento de alto poder

Granadas de fragmentación

Chalecos balísticos

Cargadores y cartuchos útiles

Droga (metanfetamina y mariguana)

Vehículos, uno de ellos presuntamente blindados

Además, se capturó a otro individuo, cuya identidad no se ha revelado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará y dará seguimiento a las investigaciones que corresponden.