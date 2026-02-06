Gracias a las estrategias del gobernador Rubén Rocha Moya, Sinaloa abrirá el Centro Estatal de Trasplantes, con el objetivo de fortalecer su sistema de trasplantes para posicionarse como referente en salud de alta especialidad.

Este Centro permitirá brindar una instancia adecuada, mejorar la gestión hospitalaria y permitir el cumplimiento de las certificaciones y normativas necesarias para este tipo de procedimientos.

Centro Estatal de Trasplantes fortalece la regulación y gestión hospitalaria en Sinaloa

De acuerdo con el secretario de Salud, Dr. Cuitláhuac González Galindo, en lo que va del 2026 se han realizado cuatro trasplantes de riñón, mejorando la calidad de vida de estos pacientes y avanzando en temas de salud.

Cuitláhuac González detalló que el 26 de enero Sinaloa participó en una emergencia nacional al contar con un donador compatible para un trasplante de corazón y otro de hígado, destinados a pacientes en la Ciudad de México. Y gracias a la autorización del gobernador, fue que le pudo realizar de manera efectiva el traslado de los órganos para que fueran trasplantados de manera simultánea.

“El día 26 se nos manda una alerta que se llama Urgencia Nacional de Trasplante por un corazón y un hígado, lo que significa que había una persona en Ciudad de México que requiere un corazón, y coincidentemente aquí en Culiacán estaba un donador de 30 años que estaba donando riñones, córneas, hígado y corazón, entonces ahí empiezas a buscar quién es el candidato, donde está, si es compatible o no es compatible, resulta que es compatible, yo tengo que decirte que Sinaloa va a ser punta de lanza y va a continuar apoyando los programas” Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa

Por otra parte, Sinaloa cerró el 2025 con 40 trasplantes realizados en el estado, la mayoría a cargo del IMSS. Es por ello que la administración de Rocha Moya continúa impulsando infraestructura de calidad para brindar atención digna.

Con estos resultados, el gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso de fortalecer acciones que impacten directamente en la salud de las y los ciudadanos, con el objetivo de mejorar el sistema de salud.