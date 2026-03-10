El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, impartió una conferencia magistral en el Centro de Estudios Superiores Navales, en la Ciudad de México, titulada “Sinaloa, situación política, social y económica: los retos para su transformación”.

Durante su intervención, el mandatario estatal abordó el panorama actual de la entidad y los desafíos que enfrenta para avanzar en su transformación en los ámbitos político, social y económico.

Rubén Rocha Moya analiza retos de Sinaloa ante estudiantes de Seguridad Nacional

La conferencia estuvo dirigida a cursantes de la Maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, perteneciente a la Secretaría de Marina (SEMAR).

La exposición del gobernador buscó compartir un análisis sobre la situación de Sinaloa y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la entidad en su proceso de transformación.

El mandatario fue invitado por la Dirección de la Escuela de Guerra Naval, institución que forma parte de la Universidad Naval, donde se ubica este centro de estudios especializado.

Rubén Rocha Moya ofrece conferencia sobre transformación de Sinaloa en la SEMAR. (Cortesía)

Ante 35 cursantes de la LIX promoción de la Maestría en Seguridad Nacional, Rocha Moya presentó su ponencia a integrantes de distintas instituciones vinculadas con la seguridad nacional.

Entre los asistentes se encontraban capitanes de la Secretaría de Marina, coroneles de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Asimismo, el encuentro contó con presencia internacional, con la participación de un capitán naval de Guatemala y un teniente coronel de China, quienes también forman parte de este programa académico especializado.