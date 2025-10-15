La Fiscalía del estado de Sonora confirmó el hallazgo de 60 cuerpos en el municipio de Hermosillo tras la alerta de un colectivo de personas buscadoras de personas desaparecidas y no localizadas.

El colectivo Buscadoras por la Paz notificó a las autoridades de Sonora a finales de enero de 2025 que habían encontrado un predio en Hermosillo con decenas de cuerpos y restos humanos.

Colectivo Buscadoras por la Paz (Redes sociales)

Fiscalía de Sonora identifica 60 cuerpos en Hermosillo de predio localizado por colectivo

Este miércoles 15 de octubre, la Fiscalía de Sonora notificó que ya se han identificado los 60 cuerpos que fueron encontrados en un predio en Hermosillo por el colectivo Buscadoras por la Paz.

“Se ha logrado la identificación a través de la prueba científica de todos y cada uno de las víctimas, quienes ya fueron entregados a sus familias”. Fiscalía de Sonora

De acuerdo con la información, este predio fue localizado en el kilómetro 20 de la Carretera 26, rumbo a la costa de Hermosillo, Sonora, zona donde este colectivo realiza sus tareas de búsqueda.

Respecto a la causa de los homicidios de estas personas, la Fiscalía de Sonora notificó que se trataría de un “ajustes de cuentas” entre grupos del crimen organizado que operan en el estado.

“Cabe señalar que las investigaciones han llevado a determinar que los fallecidos fueron privados de la vida por ajustes de cuentas del crimen organizado”, apuntó la FGJE. Fiscalía de Sonora

Jesús Francisco Moreno Cruz, vicefiscal de investigaciones en Sonora, detalló que cinco personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por su presunta relación con los 60 homicidios en Hermosillo.