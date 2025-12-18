Te decimos quién es Ernesto de Lucas Hopkins, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora.

Ernesto de Lucas Hopkins tiene una amplia trayectoria política en Sonora, ocupando diversos puestos.

¿Quién es Ernesto de Lucas Hopkins?

Ernesto “Pato” de Lucas Hopkins es un político mexicano con más de 20 años de carrera profesional en el sector público.

Ernesto de Lucas Hopkins, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (Ernesto de Lucas / Facebook)

¿Cuántos años tiene Ernesto de Lucas Hopkins?

En la actualidad, Ernesto de Lucas Hopkins tiene 49 años de edad. Nació el 5 de septiembre de 1976 en Magdalena de Kino, Sonora.

¿Quién es la esposa de Ernesto de Lucas Hopkins?

Se sabe que la esposa de Ernesto Lucas Hopkins es Maru de Lucas.

¿Qué signo zodiacal es Ernesto de Lucas Hopkins?

Por su fecha de nacimiento, Ernesto de Lucas Hopkins es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Ernesto de Lucas Hopkins?

El político Ernesto de Lucas Hopkins tiene tres hijos:

Ernesto

Patricio

Leonardo

¿Qué estudió Ernesto de Lucas Hopkins?

Ernesto de Lucas Hopkins cursó la carrera de Derecho en la Universidad del Noroeste, en 1999.

Además, cuenta con una maestría en Leyes y Gobierno, en el Washington College of Law, en Washington, D.C., Estados Unidos, con especialización en Finanzas Internacionales.

Así como una maestría en Políticas y Negocios Internacionales por la Universidad de Georgetown.

De Lucas Hopkins también es egresado del Programa de Alta Especialización del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

¿En qué ha trabajado Ernesto de Lucas Hopkins?

Ernesto de Lucas Hopkins fue en 2002 secretario particular del gobernador de Sonora, Eduardo Bours. Un año después sería director general de Gobierno.

En 2006 ocupó el puesto de coordinador estatal y en 2008 trabajó como secretario de Seguridad Pública.

De 2006 a 2022, Ernesto de Lucas Hopkins militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Donde fue elegido en 2008 como Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora y Presidente de la Mesa Binacional de Seguridad Fronteriza México-Estados Unidos de la Conferencia de Gobernadores.

Ernesto de Lucas Hopkins recuperaría el III Distrito Electoral Federal de Sonora después de ser representado por el PAN, al convertirse en Diputado del Congreso de la Unión.

En el gobierno de Claudia Pavlovich, Ernesto de Lucas Hopkins fue Secretario de Educación y Cultura en Sonora de 2015 a 2018.

Ernesto de Lucas se incorporó al partido Movimiento Ciudadano en 2022 donde se postuló como Senador de Sonora en 2024.

Ernesto de Lucas Hopkins es vinculado a proceso por desvío de 278 millones de pesos

Se dio a conocer que Ernesto de Lucas Hopkins fue vinculado a proceso por presunta responsabilidad en el delito de peculado.

Dicha resolución se le dictó al exsecretario de Educación y Cultura de Sonora el pasado 12 de diciembre en una audiencia de continuación.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins es señalado por desviar más de 287 millones de pesos.

Los cuales debían de ser destinados al pago de impuestos de (ISR).

La fiscalía del estado indicó que Ernesto de Lucas Hopkins usó un “Plan de Beneficios Múltiples” mediante un fideicomiso que no tenía autorización fiscal.

Por el momento, la fiscalía dio un plazo de cierre de investigación complementaria de 3 meses que termina el 13 de marzo de 2026 para recabar pruebas contra el acusado.