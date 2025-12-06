Uno de los rasgos más memorables de aquella taxonomía desarrollista del último tercio del siglo XX, que ‘acomodaba’ a las naciones (economías) del orbe, en ‘primero, segundo y tercer mundo’, en atención a su orientación ideológica y al nivel de desarrollo de su industria pesada, como a su nivel de Producto Nacional generado, fue aquel que nos remitió indefectiblemente en casi todos los estudios de la época, a ser miembros del bloque de países ‘subdesarrollados’ , del tercer mundo’ o en ‘vías de desarrollo’.

Recordar aquel documento finamente redactado y cabildeado en todo el mundo por el presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, denominado la ‘Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados’, adoptada el 14 de diciembre de 1974 -tras dos años de negociaciones-, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, es evocar el notable esfuerzo de ese discutido y aun no suficientemente valorado estadista mexicano de aquella época, recientemente desaparecido, quien no vio consolidar muchos de los asombrosos proyectos de desarrollo económico que, en abono a ese afán de ‘balancear’ o equilibrar la economía de las diferentes regiones del mundo, ya se vislumbraban desde entonces, específicamente las regiones de este, nuestro gran país.

¿La causa? Que este país ha sido uno que renace cada seis años, desechando todo sin excepción, lo bueno y lo malo que se planeó y se construyó en los seis años de esa administración que se despide para que se instale la nueva, aun siendo del mismo partido e ideología.

Afortunadamente hoy, las condiciones están dadas, no solo por el ambiente internacional que favorece a naciones como la nuestra, sino por la intervención oportuna de operadores políticos con una nueva visión económica y geopolítica, que han llegado al poder por la vía de la evolución democrática en los últimos años, en el marco de la transición democrática mexicana, hay que reconocerlo.

Sin el impulso de la presidenta Sheinbaum a estas innovadoras y desafiantes estrategias de desarrollo, como el Plan Sonora, donde hay mucho del espíritu de innovación tecnológica y científica, que conforman el ámbito de conocimiento de la mandataria mexicana, no hubiese sido posible que un gobernador como Alfonso Durazo hubiera podido concretar la propuesta de dicho plan, que ha sido calificado como formidable, viable y factible para el resto del país.

En Sonora, se reitera, se impulsa un plan estratégico de desarrollo sostenible, denominado precisamente ‘Plan Sonora’, concebido por el gobernador Durazo y por su excelente equipo de colaboradores, que han actuado con visión, innovación y creatividad, de cara al futuro, y que se propone desafiar esa desafortunada vocación mostrada hasta hace poco por la sociedad mexicana, a tener un “país de planes sexenales” predestinado a tener una vida definida por tan solo seis años, que muere y se reinventa al final del ciclo ¡sí!, pero que vuelve a empezar indefectiblemente, renovando la misma fe en cada administración que comienza, la mayoría de las veces partiendo otra vez del cero o “hasta de números negativos”.

Por eso es que se debe reconocer que el Plan Sonora recoge una política industrial regional prioritaria, para los próximos 20 años en ese estado del país, pero digno de ser imitado por otras entidades federativas y por otros gobernadores y con gran influencia en toda la región noroeste de la nación, seguramente.

Y es, por supuesto, todo un legado de transformación. Esa transformación que materializa la oferta en campaña del partido-movimiento que llevó a Claudia Sheinbaum al poder el año 2024.

Algunos estudios, muy serios, a los que ha tenido acceso el suscrito, sugieren que el Plan Sonora podría constituirse como “una de las anclas del Plan México”, que es la estrategia nacional en materia de promoción económica de la doctora Claudia Sheinbaum, quien es acompañada por Altagracia Gómez y por Marcelo Ebrard Casaubón en dichos afanes.

Y esa premisa cobra mucho sentido en estos días en que discutimos el ‘nearshoring’ como una alternativa de urgente adopción ante el embate de la economía china que amenaza con desbancar a nuestra región norteamericana -a la que pertenece México- del liderazgo en flujo comercial a nivel universal.

El brand de la estrategia consiste en “apalancar el valor geográfico de Sonora, para que exporte más y financie su propio desarrollo”.

Posicionar a México “vía Sonora” es una estrategia de inteligencia nacional, que va más allá de una simple campaña para difundir las obras de un buen gobierno, como este de Sonora: es todo un tema de seguridad nacional y hasta una ‘razón de Estado’, que ayude a trascender al México que hemos conocido, en el marco de un mundo de alta agresividad y alta competitividad en los próximos años, eventualmente.

Cuatro son esas anclas del ‘Plan Sonora’, que justifican plenamente su funcionalidad, su valor, pero que, sobre todo, que es algo más allá de un tema como el energético en lo específico, que de suyo no deja de ser fundamental.

Primera: precisamente, la energía. El estado de Sonora cuenta al año con 360 días en promedio de radiación solar que es, además, de alta potencia, de ahí que constituya el proyecto de la planta fotovoltaica más grande de América Latina, su principal proyecto en el rubro.

Y es que el gobierno de la entidad está buscando traer hacia su territorio, la llamada ‘manufactura de nueva generación’, constituida por la industria de los semiconductores, las baterías, la Inteligencia Artificial, entre otras; que requiere ese tipo de energía limpia y renovable.

Hay que recordar también que ya Sonora, atrajo en el pasado reciente inversión en el tema del gas natural.

La importancia de esta fuente de energía nos puede remitir a dos ejemplos neurálgicos para entenderla: Nuevo León, a principios del siglo XX en que tuvo acceso a esta forma de producción energética, barata y no tan contaminante. Y el Estado de Qatar, en la península Arábiga, donde su nivel de exportaciones lo hacen una auténtica ‘perla’ para ilustrar el valor del gas natural. Cabe destacar que Sonora, por último, es 15 veces más extenso territorialmente que Qatar…

Segunda: Minerales estratégicos. Con la industria armadora de vehículos, se pretende aprovechar la gestión que se hace en esta administración, para que se invierta en la industria de la transformación de los minerales extraídos en Sonora. Es decir, que no podemos seguir enviando a países como China, nuestros minerales extraídos en bruto, para después adquirirlos a precios excesivamente superiores -pero ya transformados- para su aplicación en la industria armadora, de la que Sonora es una potencia a nivel internacional.

Se dice que en la entidad se extrae el 40% de los minerales de todo México. También tiene Sonora la reserva más alta de las llamadas “tierras raras”, útiles para la extracción del litio y el uranio, necesarios para la fabricación de baterías de todo tipo. Pero que, desafortunadamente, en estos tiempos se tienen que mandar a procesar a la República Popular de China, para ‘darle valor’. Es el tiempo de revertir esa inercia.

Tercera: Infraestructura. Básicamente focalizada en la apertura del corredor que conecta al vecino estado de Chihuahua, con el puerto de Guaymas, Sonora.

Chihuahua es fronterizo con Texas y desde ahí se conecta además a numerosas regiones del este industrial estadounidense. Además de la propia frontera con Arizona, California y Nueva México.

Autoridades de promoción del puerto sonorense, trabajan ya en un plan maestro de desarrollo del ‘nearshoring’ con el puerto más avanzado en transición energética y movimiento de autos de Europa, como lo es Amberes, en Bélgica; sin contar con que Guaymas tiene ya una ‘alianza de facto’ con varios estados del sur de EU y Europa, para proyectos estratégicos.

Además, en esta administración, el puerto recibió una inversión de más de 200 millones de dólares para obras de infraestructura como ampliación de muelles, la carretera a Chihuahua y El Paso, que así mismo, interconectará a Sonora con el oeste de Texas.

Y cuarta: Quizá la de mayor peso en la secuela que deja como legado en su obra de gobierno y en un político en lo específico; nos referimos al aspecto humano.

La actual administración de Sonora es la que más ha becado a sus niños y jóvenes (en un análisis percápita) de entre los gobiernos estatales de todo el país.

Hoy día, el gobierno de Durazo Montaño articula programas de movilidad, diplomados de especialización y alianzas estratégicas con universidades de todo el mundo, como el ‘Programa de Movilidad a Taiwán’, focalizado en semiconductores y electromovilidad.

Ya ha conformado incluso, dos generaciones de jóvenes sonorenses enviados a Taiwán (en grupos de 30) para capacitarse en electrónica, semiconductores, movilidad eléctrica y manufactura avanzada.

Destaca -preponderantemente- la integración de jóvenes provenientes de zonas rurales e indígenas, quienes ahora acceden a formación altamente especializada con impacto directo en su trayectoria profesional y la movilidad social.

Uno de los programas favoritos del gobernador Alfonso Durazo, sin duda, pues él mismo es producto de becas a lo largo de su formación profesional hasta culminar con su doctorado.

Con madurez, la vida y el destino llevan a las mujeres y a los hombres de bien a saber reconocer los aciertos y por supuesto que también, a cuestionar con espíritu constructivo y con autoridad moral, lo que se considere que está mal hecho, tanto a nivel social, como gubernamental; de ahí que envidias aparte, guerras sucias y limpias, ‘fuegos amigos y enemigos’ que han pretendido manchar la imagen de un gobernador esforzado, honesto y bien intencionado como lo es Alfonso Durazo Montaño, deben pasar a dormir el sueño de los justos, y deben transformarse en reconocimientos alejados de la abyección, pero basados en la verdad indiscutible que se vive en Sonora, con un gobernador que va a pasar a la historia, como uno de los mejores y que, en cuanto a su propia valoración, él considera que ha logrado realizar el mayor sueño de su vida: ser gobernador del estado libre y soberano de Sonora y, pretender ser el mejor, merced a su entrega y a su empeño, nacidos en su infancia y en su adolescencia, como la genuina ilusión sonorense, de un hijo de la región más pobre del Estado.

Durazo ha confesado que no tiene aspiración política alguna, aunque de forma positiva o malévola, se le mencione para otros cargos públicos en el gabinete presidencial; así que el consejo que se le puede dar a los francotiradores, que pretenden afectarlo con calumnias y con expresiones de mala fe, para él y para su familia, es que, metafóricamente enfunden sus armas, pues hay un muy buen gobernador para rato.

Héctor Calderón Hallal: @pequenialdo, @CalderonHalal1