La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades en el Delfinario Sonora luego de la muerte de “Moana”, una delfín de 8 años de edad.

La acción se ejecutó tras determinar que el fallecimiento de la delfín nariz de botella se registró debido a las secuelas que sufrió de un traumatismo en el hígado.

Días atrás, la Profepa informó que el traumatismo que causó la muerte de “Moana”, pudo estar relacionado con la caída de una luminaria ante el paso del huracán Polo.

Suspenden Delfinario Sonora por muerte de “Moana”

El 1 de octubre de 2026 se informó que “Moana”, una delfín nariz de botella de 8 años de edad, murió en el Delfinario Sonora que se ubica en la ciudad de Guaymas.

Ante la muerte del ejemplar, el establecimiento notificó a las autoridades ese mismo día, pues la Profepa dio a conocer que inició una investigación para determinar las causas.

Como parte de las indagatorias que se pusieron en marcha, el jueves 12 de noviembre se procedió con la suspensión de actividades del delfinario Sonora, donde se colocaron sellos de clausura.

Al pronunciarse sobre el caso, la Profepa emitió un comunicado en el que sostuvo que las investigaciones permitieron determinar que “Moana” murió debido a que sufrió un golpe en el hígado.

Se confirmó que la causa de muerte se debió a un golpe en el hígado del mamífero marino. Profepa

Al abundar en los detalles, la dependencia federal indicó que el traumatismo hepático provocó que “Morana” presentara cambios de comportamiento que influyeron en su alimentación.

Lo anterior ocasionó que la delfín sufriera un detrimento mayor de su salud hasta su muerte, que ocurrió tan solo un par de días después de haber sufrido el golpe.

Delfín (Unsplash)

Moana habría sufrido golpe por caída de luminaria tras paso del huracán Polo

Pese a que se confirmó que se aplicó una suspensión de actividades en el delfinario Sonora, la Profepa no ha ahondado en las acciones que se ejecutaron tras la muerte de “Moana”.

El comunicado en el que dio a conocer la muerte de la delfín fue eliminado días después, por lo que no se conoce la versión oficial sobre las causas del golpe que sufrió.

No obstante, se debe resaltar que la Profepa indicó que el traumatismo en el hígado que sufrió “Moana” habría derivado de la caída de luminaria en el recinto.

En torno al punto, el organismo indicó que la estructura que impactó al animal habría caído durante el paso del huracán Polo en la zona de San Carlos, Sonora.