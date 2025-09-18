La doctora residente Nicole Stark fue hallada muerta por presunta asfixia, dentro de la clínica 46 IMSS en Guadalajara, Jalisco; piden investigación.

Tal como se dio a conocer, la residente Nicole Stark realizaba su especialización en anestesiología en la clínica 46 del IMSS en donde fue hallada muerta la mañana del 16 de septiembre.

De manera extraoficial se reveló que la autopsia menciona muerte por asfixia por causas todavía indeterminadas, ya que faltarían estudios patológicos, explicó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Doctora Nicole Stark muere por asfixia en clínica 46 del IMSS en Guadalajara

Acorde con lo señalado, la doctora Nicole Stark murió durante su guardia de al menos 24 horas en la clínica 46 del IMSS, alrededor de las 6:00 horas del 16 de septiembre, por lo que la institución brindó servicios de emergencia.

Esto fue explicado por el director de la clínica 46 en Guadalajara, Wilberto Gutiérrez mediante la cuenta del IMSS de Jalisco, quien añadió que pese a los esfuerzos, la doctora Nicole Stark murió.

El director de la clínica 46 de Guadalajara agregó que en el momento se alertó a las autoridades del estado, con quienes colaboran para aclarar lo ocurrido en la muerta de la doctora Nicole Stark.

Sin embargo, los familiares de la residente de 27 años piden al IMSS y a autoridades de Jalisco que se investigue a fondo la muerte de Nicole Stark, quien ingresó a su turno de guardia la mañana del lunes 15 de septiembre.