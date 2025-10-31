Este viernes 31 de octubre, se registró un incendio en la Clínica 2 del IMSS de Monterrey, Nuevo León, sobre el cual te contamos la cronología de cómo se vivió la emergencia.

Cabe destacar que debido a la emergencia que se generó por el incendio en Clínica 2 del IMSS de Monterrey, varios pacientes fueron desalojados y solo se registraron algunos casos de intoxicación.

La cronología del incendio en Clínica 2 del IMSS de Monterrey

Tras la emergencia generada por el incendio en Clínica 2 del IMSS de Monterrey, el Instituto Mexicano del Seguro Social compartió un comunicado en el que presentó la cronología de los hechos:

12:05 horas: Se registra un corto circuito en una computadora del consultorio de la Jefatura de Servicios Preventivos e inicia un fuego incipiente

Minutos después se activó el Código Rojo y el Programa Interno de Protección Civil. Se procede al desalojo del primer piso, incluyendo pacientes, familiares y personal

Entre 12:05 y 12:30 horas: La Unidad Interna de Protección Civil actúa con extintores e hidrantes para contener el fuego

12:30 horas: Arriba personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil del Estado y del municipio de Monterrey, quienes lograron el control total del siniestro

Tras el control del fuego, algunos brigadistas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo, fueron atendidos y se reportan estables

12:50 horas: Se autoriza el reingreso de pacientes al área de Urgencias, la cual no presentó ningún tipo de afectación

Durante la tarde: Se instaló un módulo de orientación fuera del hospital para brindar información a familiares y pacientes, además de que se iniciaron las labores de verificación y limpieza

Incendio en Clínica 2 del IMSS de Monterrey no dejó lesionados

En el comunicado sobre la emergencia causada por el incendio en Clínica 2 del IMSS de Monterrey, el organismo resaltó que a pesar de los hechos, ninguna persona resultó lesionada.

Con respecto a ello, el IMSS apuntó que una vez que se realizó la evaluación de daños materiales, se pudo constatar que el fuego que se generó no provocó lesiones en ninguna persona.

"Se realiza la evaluación de daños en el área afectada; el incidente no provocó personas lesionadas ni afectaciones a pacientes o personal médico" IMSS

No obstante, en el mismo comunicado se detalla que los brigadistas que participaron en las labores para sofocar el incendio en Clínica 2 del IMSS de Monterrey, presentaron síntomas de intoxicación.

Cabe resaltar que las autoridades pudieron confirmar que el fuego que se generó por causa del corto circuito de una computadora, únicamente consumió mobiliario de oficina y papelería.