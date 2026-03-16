La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, a mes y medio de la inauguración de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, han circulado 23 mil 980 vehículos por esta nueva vía. La obra conecta a los estados de Sonora y Chihuahua y cuenta con una longitud total de 134 kilómetros.

Gracias a esta infraestructura, los traslados entre Bavispe y Nuevo Casas Grandes se reducen hasta una hora y media, lo que mejora la conectividad regional e impulsa el desarrollo económico en beneficio de más de 115 mil habitantes.

Carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes generó más de 5 mil empleos: SICT

Durante su construcción se generaron 5 mil 466 empleos, con la participación de ambas entidades.

Del total del proyecto, 18 kilómetros corresponden a Sonora y 116 kilómetros a Chihuahua. La modernización incluyó 67 kilómetros de nueva construcción y 67 kilómetros de conservación.

La carretera cuenta con dos carriles de circulación, siete puentes y dos entronques. Su construcción inició en marzo de 2025 y comenzó operaciones el 1 de febrero de 2026.

Entre los principales tramos construidos se encuentra el segmento del kilómetro 0 al 18+100, que incluye el entronque La Mora, así como los puentes El Membrillo y El Fuste.

También destaca el tramo del kilómetro 18+100 al 67, donde se construyó el entronque Monte Verde (el más largo del proyecto) junto con los puentes El Papalote, Los Pilares, Las Profesoras, La Enramada y La Pila.

En los 67 kilómetros restantes se realizaron trabajos de conservación entre Monte Verde y Nuevo Casas Grandes, donde participaron 237 trabajadores.

A estas labores se sumaron trabajos de terracería, excavación, infraestructura hidráulica, drenaje y preparación de base para pavimentación, utilizando materiales especializados para garantizar mayor resistencia en una zona de alta complejidad geográfica.

Carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes incluye obras ambientales y de drenaje

Se realizaron más de 1.3 millones de metros cúbicos de cortes, 1.6 millones de metros cúbicos de terraplén, 23 mil metros cúbicos de concreto, mil 383 toneladas de acero y 29 mil metros cúbicos de asfalto, además de 114 obras de drenaje.

El proyecto también incluyó acciones de mitigación ambiental, entre ellas 93 pasos de fauna y tres pasos ganaderos.

Esta infraestructura representa un avance importante para la región serrana del norte del país, al reducir el aislamiento que durante años limitó el desarrollo económico y social de diversas comunidades.

De acuerdo con estimaciones, más de 198 mil vehículos circularán anualmente por la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, consolidándola como una vía estratégica para la conectividad entre Sonora y Chihuahua.