La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lleva a cabo la modernización de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, con una inversión de mil 859 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y turístico entre Sonora y Chihuahua.

El proyecto beneficiará a más de 115 mil habitantes de la región, además de mejorar el traslado de mercancías hacia Ciudad Juárez y El Paso, al enlazarse con las carreteras federales 1 y 14.

Carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes: obra estratégica de la SICT

La obra comprende 67 kilómetros de modernización, lo que reducirá hasta en ocho horas los tiempos de recorrido. Se trata de una vialidad tipo C, con dos carriles por sentido y conexión regional con diversos municipios, lo que permitirá mayor integración entre comunidades y un impulso al desarrollo social y económico.

El Centro SICT Sonora está a cargo de 18 kilómetros de la obra, mientras que el Centro SICT Chihuahua ejecuta los 49 kilómetros restantes.

La modernización incluye la construcción de 22 kilómetros de vía nueva (del km 7+500 al km 29+093) y la reconstrucción de 45 kilómetros de camino alimentador de terracería (del km 0+000 al km 7+500 y del km 29+093 al km 66+828).

Modernizan carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes con inversión de 1,859 mdp. (Cortesía )

El proyecto contempla además la edificación de siete puentes: “Sonora I”, “Sonora II”, “El Papalote”, “La Enramada”, “Los Pilares”, “Las Profesoras” y “La Pila”. También se incorporarán sistemas de drenaje, señalamientos y estudios de impacto ambiental, entre otros trabajos complementarios.

El trazo de la vialidad recorre la Sierra Alta de Sonora y atraviesa los municipios de Nácori Chico, Bacadéhuachi, Huachinera, Bacerac, Bavispe, San Miguel, Huásabas, Granados y Agua Prieta.

Modernizan carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes con inversión de 1,859 mdp. (Cortesía )

La obra inició en marzo de 2025 y se prevé que concluya a finales del año, como parte de los ejes prioritarios de la actual administración para mejorar la conectividad y competitividad del norte del país.