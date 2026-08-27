Hermosillo registró una tasa de desocupación del 2.2% durante el segundo trimestre de 2026, una cifra que se ubica por debajo del 2.8% reportado en el primer trimestre y del 2.6% contabilizado en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El director general de la Agencia de Desarrollo Económico, Oscar Gastélum Donnadieu, destacó que este resultado refleja el trabajo del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, para dinamizar la actividad económica local y fortalecer las condiciones que impulsan la generación de empleos.

Hermosillo alcanza su menor nivel de desempleo en 25 años y reduce cifra de desocupados

El titular de la Agencia de Desarrollo Económico subrayó que estos indicadores consolidan a la capital sonorense como un polo de atracción productiva y ratifican la relevancia de dar continuidad a las políticas de fomento económico rumbo al cierre de año.

Precisó que la cifra del 2.2% representa la tasa de desocupación más baja para un segundo trimestre en Hermosillo desde 2001, alcanzando su nivel histórico más favorable en los últimos 25 años.

A la par, el número total de personas desocupadas disminuyó a 9 mil 987, la menor cantidad registrada para la ciudad desde 2006.

Hermosillo se posiciona como referente de empleo en la frontera norte

Con estos resultados presentados por el INEGI, Hermosillo se colocó como la segunda ciudad con menor desempleo entre los principales centros urbanos de los estados fronterizos del norte del país, situándose únicamente por detrás de Reynosa, Tamaulipas, que registró un 2.1%.

En la comparación regional correspondiente al segundo trimestre de 2026, la capital sonorense superó en generación de oportunidades a otros motores industriales de la zona norte, al registrar una tasa del 2.2%, por encima de Mexicali con 2.4%, Monterrey con 2.6% y Ciudad Juárez con 2.7%.