La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, localizó una toma clandestina de hidrocarburos en Guaymas y aseguró aproximadamente 2 mil 200 litros de diésel, además de diversos objetos relacionados con la extracción ilegal de combustible.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que el hallazgo fue realizado por elementos de la Guardia Nacional División Caminos, en coordinación con personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La toma clandestina fue ubicada en el kilómetro 27+300 del Poliducto 8, dentro del rancho San Emeterio, en el municipio de Guaymas, Sonora.

¿Qué aseguraron las autoridades tras el hallazgo de la toma clandestina en Guaymas?

De acuerdo con las autoridades, durante la inspección de la toma clandestina en Guaymas fueron asegurados:

11 contenedores con aproximadamente 2 mil 200 litros de diésel.

Un vehículo acondicionado para el transporte de carga.

Una manguera de plástico utilizada presuntamente para la extracción de combustible.

Aunque no hubo personas detenidas en el lugar, todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las pruebas correspondientes dentro de la investigación.

FGR abre carpeta de investigación por huachicol en Sonora

La FGR y la FECOR informaron que, tras el hallazgo de la toma clandestina, se inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por posibles delitos en materia de hidrocarburos.

Las autoridades señalaron que los hechos podrían encuadrarse en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual establece diversas sanciones para quienes participen en actividades relacionadas con el robo, transporte, almacenamiento, comercialización o extracción ilegal de combustible.

Cabe recordar que en México las penas por delitos relacionados con el huachicol pueden ir de cuatro a 30 años de prisión, dependiendo de la conducta cometida, la cantidad de hidrocarburo involucrada y otros agravantes contemplados en la legislación vigente.

Además, los responsables pueden enfrentar multas económicas significativas.