La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un comunicado en el que informó de diversos detalles sobre el hallazgo de Patrick Weber, estadounidense que fue localizado muerto en Guaymas.

“Fue localizado sin vida Patrick Joseph Weber, de 71 años de edad, quien había sido reportado como persona desaparecida en San Carlos, municipio de Guaymas” Fiscalía de Sonora

Sobre el caso, la dependencia estatal señaló que en las indagatorias se ha podido descartar que el hombre de la tercera edad haya sido víctima de algún tipo de agresión.

En ese sentido, reportes indican que el ciudadano extranjero murió tras sufrir un golpe que recibió debido a un accidente a bordo de su yate.

Patrick Weber, estadounidense hallado muerto en Sonora (Especial)

Patrick Weber no murió en hecho violento, asegura fiscalía de Sonora

Por medio de sus redes sociales, la fiscalía de Sonora compartió un comunicado en el que ofreció información en torno al hallazgo del cuerpo sin vida del ciudadano estadounidense, Patrick Weber.

La dependencia estatal indicó que como parte de las acciones de búsqueda, los restos del hombre de 71 años fueron encontrados luego de que se reportó su desaparición en San Carlos, municipio de Guaymas.

En torno a los hechos que provocaron la muerte de Patrick Weber, la fiscalía de Sonora apuntó que no se encontraron elementos que pudieran apuntar a que fuera víctima de un hecho violento.

“No existen indicios de violencia o saqueo en su departamento, ni en la embarcación de su propiedad y tampoco en su vehículo de modelo reciente, que fue hallado en el estacionamiento del lugar” Fiscalía de Sonora

En específico, la fiscalía estatal afirmó que en las indagatorias no se localizaron indicios de saqueo o robo ni en su departamento ni en su yate, y tampoco en su automóvil.

Además, explicó que el cuerpo de Patrick Weber fue encontrado en el muelles en San Carlos, justo debajo de un velero estacionado junto a su yate, donde personal de la SEMAR llevó a cabo la recuperación del cadáver.

Patrick Weber murió en Guaymas tras golpe accidental

En el informe en el que ofreció detalles sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Patrick Weber en San Carlos, Guaymas, la fiscalía de Sonora no explicó cuál fue la causa de muerte del estadounidense.

Sin embargo, en paralelo se reportó que tanto testigos como autoridades municipales, han señalado que el hombre de la tercera edad murió tras sufrir un golpe accidental mientras estaba en su yate.

En ese sentido, los informes establecen que en la embarcación fueron localizadas bebidas alcohólicas abiertas, así como alimentos que se quedaron a “medio preparar”.

Entretanto, la fiscalía de Sonora refirió que el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley con el fin de determinar con precisión la causa de muerte.