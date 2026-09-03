Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, confirmó la detención de cuatro personas relacionadas con el ataque al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo ocurrido el pasado viernes 28 de agosto de 2026; uno de los detenidos se identificó como influencer.

Durante sus declaraciones, el fiscal informó que inicialmente fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con los hechos y vinculadas con diversos homicidios registrados en la capital de Sonora.

“Sí, podemos informar en avance que al momento ya tenemos detenidas a tres personas relacionadas con los hechos. Estas tres personas se encuentran declarando, están identificados y además están relacionados con diversos homicidios que se han venido cometiendo en la capital del estado. Estos sujetos ya no seguirán generando violencia en la ciudad y serán puestos a disposición en las próximas horas del juez de su causa. De igual manera, se capturó a un sujeto autodenominado influencer”. Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora

¿Qué pasó en el CUM de Hermosillo?

El pasado viernes 28 de agosto, hombres armados irrumpieron a disparos en el CUM de Hermosillo e incendiaron el ring instalado para el evento de boxeo de influencers “Noche Suprema”.

Tras el ataque, el evento fue cancelado. Aunque no se reportaron personas lesionadas, la Fiscalía de Sonora señaló que la agresión estaría relacionada con una disputa entre grupos delictivos.

¿A qué se dedicaba el influencer detenido por el ataque al CUM de Hermosillo?

De acuerdo con el fiscal de Sonora, la cuarta persona detenida por el ataque al CUM de Hermosillo se identificó como influencer y presuntamente se dedicaba a promocionar la venta de drogas en diversos eventos.

Además, Salas Chávez señaló que esta persona contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación.

El fiscal también explicó que el cuarto detenido estaría relacionado con la promoción o apología del delito.

Porque según las investigaciones, cada vez que acudía a un lugar para promocionarlo se registraba posteriormente una agresión por parte de un grupo rival, en la que se cometían homicidios contra personas encargadas de esos establecimientos.

Por estos hechos, las investigaciones permanecen abiertas tanto contra el influencer como contra los otros tres detenidos.

Hasta el momento, el fiscal de Sonora no reveló la identidad del influencer.

Fiscalía de Sonora investiga a participantes de “Noche Suprema” en el CUM de Hermosillo

Por otra parte, el fiscal de Sonora señaló que el Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones sobre los hechos y que algunas personas que participaron en el evento “Noche Suprema” también son investigadas.

Salas Chávez indicó que estas personas cuentan con carpetas de investigación, las cuales permanecen abiertas y podrían ser judicializadas en las próximas horas o días.