La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora identificó a presuntos responsables del ataque perpetrado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, previo al evento de boxeo “La Noche Suprema”.

De acuerdo con el Fiscal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, además de su identidad, se identificó el grupo criminal al que pertenecen e incluso se sabe qué tipo de armas utilizaron.

“Ya tenemos identificados a los sujetos que participaron, al grupo criminal al que pertenecen y las armas que emplearon” Gustavo Rómulo Salas Chávez. Fiscal de Sonora

Esto aún cuando reportes preliminares dirigieron la investigación por un camino equivocado. Se buscó un vehículo que no correspondía con la unidad utilizada por los involucrados.

Una vez que se recondujo el caso, se llamó a comparecer a personas relacionadas con el evento, del pasado 28 de agosto de 2026.

La investigación continúa su curso a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Participantes de “La Noche Suprema” están siendo investigadas

La Fiscalía de Sonora no descarta que algunos de los participantes de “La Noche Suprema” estén relacionados con el ataque al CUM de Hermosillo.

Indagatorias destaparon que algunos de los influencers y boxeadores cuentan con registros y procesos penales; uno de ellos contaba con una orden de arresto por diversos delitos.

Al respecto, al ser cuestionados por respectivas autoridades, organizadores declararon desconocer la información; sin embargo, la Fiscalía mantiene abierta esa línea de investigación.

“Si hay alguna relación directa o por encubrimiento, serán sancionados” Gustavo Rómulo Salas Chávez. Fiscal de Sonora

🚨Fiscalía de Sonora identifica a responsables de vandalismo en el CUM.



La Fiscalía de Sonora ya tiene identificados a los presuntos responsables de los actos vandálicos registrados en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, previo a la función de boxeo “La Noche… pic.twitter.com/nCC6983iz9 — Azucena Uresti (@azucenau) September 1, 2026

“La Noche Suprema” no se cancela

Organizadores de “La Noche Suprema” reprogramarán el espectáculo de box; aún no hay fecha ni lugar.

Frente a diversos medios de comunicación como Grupo Fórmula, Gustavo Rómulo Salas indicó que pese a tener información serán las autoridades municipales y a la Secretaría de Gobierno, quienes informen sobre las condiciones y permisos necesarios para su realización.

No obstante, sostuvo que no existe ninguna circunstancia que permita la celebración de un evento de esas características.