La Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora dio a conocer la detención de una cuarta persona por su presunta implicación en el ataque al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, tras su captura fue puesto a disposición del Ministerio Público, con la intención de que sea puesto a disposición de un juez de control.

Esta cuarta persona es señalada también por su probable participación en un caso de homicidio intencional, que tuvo lugar recientemente también en la ciudad de Hermosillo.

Ataque al CUM de Hermosillo: detienen a tres y también a un influencer; ¿quién es? (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Primeros tres detenidos por ataque al CUM de Hermosillo tendrán audiencia de imputación

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Sonora manifestó que los primeros tres detenidos por el ataque al CUM de Hermosillo serán puestos a disposición de un juez federal.

Esto con la intención de celebrar la audiencia para formular la imputación en su contra, además de que el juez podría dictar prisión preventiva contra los presuntos responsables.

Durante esta etapa, el Ministerio Público llevará a cabo la presentación de los delitos que se les señalan, así como los hechos que hasta el momento forman parte de la investigación.

Las autoridades manifestaron que, una vez ocurra su primer audiencia, se dará a conocer mayor información sobre los detenidos, así como de los hechos en los que estarían relacionados.

La Fiscalía de Sonora precisó que respeta el debido proceso de las personas detenidos por lo ocurrido en el CUM de Hermosillo, así como la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso penal.