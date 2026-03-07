Fiscalía de Sonora abate a sicario ligado a múltiples asesinatos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se abatió a un sujeto presuntamente ligado al crimen organizado y a diversos homicidios en la entidad.

Esto luego de un operativo armado al sur de Hermosillo, donde el sospechoso de diversos crímenes no especificados disparó contra los agentes, lo que dejó a dos policías heridos.

Durante operativo, Fiscalía de Sonora abate a sicario que estaría ligado a múltiples asesinatos

A través de las redes sociales la Fiscalía de Sonora informó que se neutralizó a un presunto sicario ligado a diversos homicidios en la colonia Gala Rubí, al sur de Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora no dio a conocer la identidad del presunto sicario, sin embargo reveló que posteriormente se dará a conocer la información sobre los diversos homicidios de los que habría sido responsable.

De acuerdo con las indagatorios, dicha persona estaría vinculada con el homicidio de una persona en un ataque directo durante un evento masivo en octubre de 2024 en Hermosillo.

Según medios locales se trataría del hecho registrado en el estacionamiento del Autódromo Cerro Colorado durante el evento conocido como “El Trozadero”.

Las autoridades también ligan al sujeto abatido con otros hechos violentos en Hermosillo ocurrido en fechas recientes.

Radio Fórmula informó que el sujeto abatido se trataría de Uriel “N”, alias “El Pekas” , señalado por el homicidio de un policía municipal en Hermosillo, Sonora, además del ataque a la alcaldesa de Bacanora y del Festival del Globo.

Operativo de la Fiscalía de Sonora habría dejado a un presunto sicario abatido y dos policías heridos

La Fiscalía de Sonora señaló que como parte de las diligencias ministeriales en curso se ejecutó una orden de cateo en la colonia Agualurca, al sur de Hermosillo.

Esto con el objetivo de cumplimentar una orden de aprehensión contra el presunto sicario, en un operativo realizado por:

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP)

El Ejército Mexicano

La policía municipal

Sin embargo, durante el despliegue de la operación, el sospechoso opuso resistencia y para evitar su captura disparó contra los agentes con un fusil de asalto.

El presunto sicario habría logrado herir a dos elementos policiales de la Agencia Ministerial de investigación Criminal (AMIC), los cuales se encuentran fuera de peligro y son atendidos en un hospital de la ciudad de Hermosillo.

Ante la agresión, los agentes respondieron y lograron neutralizarlo.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes por parte de personal de Servicios Periciales y de investigación, con el fin de integrar los indicios a la carpeta respectiva y continuar con el esclarecimiento de los hechos.