Nora Alicia Biebrich Duarte es una educadora y política mexicana que funge como alcaldesa de Bacanora, Sonora, para el periodo 2024-2027. Su carrera comenzó en la enseñanza preescolar y posteriormente incursionó en la administración pública. Si quieres conocer más sobre su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Nora Alicia Biebrich Duarte?

Nora Alicia Biebrich Duarte es la presidenta municipal de Bacanora por el Partido del Trabajo (PT) para el periodo 2024-2027. Antes de ingresar a la política, se desempeñó por décadas como maestra y directora de preescolar en escuelas de la región, así como en cargos académicos. Recientemente estuvo en el centro de los reflectores tras sobrevivir a un ataque armado en carretera.

¿Qué edad tiene Nora Alicia Biebrich Duarte?

Nora Alicia Biebrich nació el 6 de enero de 1966, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Nora Alicia Biebrich Duarte tiene esposo?

Se desconoce si Nora Alicia Biebrich tiene esposo, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Nora Alicia Biebrich Duarte?

Al haber nacido el 6 de enero, Nora Alicia Biebrich es Capricornio, signo que se caracteriza por ser perseverante, disciplinada, responsable y ambiciosa.

¿Nora Alicia Biebrich Duarte tiene hijos?

Sí, Alicia Biebrich, al menos un hijo adulto de 36 años, quien lamentablemente falleció tras un ataque armado a la camioneta en la que viajaban en febrero de 2026.

¿Qué estudió Nora Alicia Biebrich Duarte?

Nora Alicia Biebrich cuenta con una licenciatura en Educación Preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional y una maestría en Educación por la Universidad del Valle de México.

¿En qué ha trabajado Nora Alicia Biebrich Duarte?

Nora Alicia Biebrich cuenta con una amplia trayectoria en diferentes campos, destacando puestos como: