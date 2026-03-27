Claudia Sheinbaum asegura que “no fue intencional” el ingreso de militares de Estados Unidos al territorio mexicano.

“No, no hay nada, porque no fue intencional” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México descartó que se haya violado la soberanía del país, pues los elementos se retiraron de inmediatamente al darse cuenta que “se pasaron unos metros”.

Claudia Sheinbaum asegura que ingreso de militares de Estados Unidos a México “no fue intencional”

Claudia Sheinbaum destacó que “no fue intencional” el ingreso de militares de Estados Unidos a territorio mexicano en Nogales, Sonora.

Durante la Conferencia del Pueblo, Claudia Sheinbaum señaló que los militares se encontraban en un operativo, pero se pasaron dos metros.

Claudia Sheinbaum señaló que de inmediato se les pidió a los militares de Estados Unidos que se retiraran y ellos así lo hicieron.

“Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera, y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México negó que se haya tratado de una intervención, pues simplemente los militares de Estados Unidos se pasaron sin ninguna intención.

Claudia Sheinbaum resaltó que los militares de Estados Unidos no violaron la soberanía de México pues se retiraron de manera inmediata.

“No era alguna cuestión de intervención, algún, no nada, sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros, y de inmediato se les pidió que se retiraran, y se retiraron” Claudia Sheinbaum

¿Por qué ingresaron militares de Estados Unidos a México sin autorización?

Gran polémica se generó luego de que se reportó que militares estadounidenses habían pasado a territorio mexicano en la frontera de Nogales sin autorización.

Según los primeros reportes, los elementos de Estados Unidos ingresaron al territorio mexicano mientras realizaban trabajos en el cerco fronterizo.

El incidente ocurrió en la zona ferroviaria de Nogales, donde personal militar estadounidense colocaba alambre de púas y barreras en el cruce del tren como parte de las operaciones de contención migratoria e infraestructura que el Gobierno de Estados Unidos ha desplegado en su frontera norte.

Durante esos trabajos, algunos elementos cruzaron hacia el lado mexicano.

De acuerdo con algunos testimonios, los hechos ocurrieron entre las 11 y las 13 horas en el área de la puerta de acceso del ferrocarril.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al lugar y solicitaron a los militares estadounidenses que regresaran a su lado de la frontera

La situación generó alarma y preocupación entre los ciudadanos.