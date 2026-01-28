Alfonso Durazo supervisó el avance del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, proyecto que beneficiará a habitantes de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, y que refrenda su compromiso con mejorar la calidad de vida de las familias de la región del Mayo.

De igual forma, dio a conocer las acciones y proyectos que se desarrollan como parte de su gira de trabajo por el sur de Sonora, orientados a atender las principales necesidades de la población.

Nuevo hospital del IMSS en Navojoa fortalece atención médica en la región del Mayo

La obra registra un avance físico del 95.6% en su etapa final de ejecución y representa una inversión de 2 mil 322.64 millones de pesos, en beneficio de más de 96 mil derechohabientes.

El mandatario estatal destacó que el proyecto contempla obra civil, equipamiento médico de alta especialidad y la instalación de 90 camas en distintas áreas, además de 29 especialidades médicas, entre ellas:

Oncología

Nefrología

Traumatología

Psiquiatría

Cuidados intensivos

Asimismo, el hospital contará con quirófanos especializados, servicios de urgencias, imagenología, laboratorio clínico, endoscopias, medicina física y rehabilitación, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención médica en el sur del estado.

Alfonso Durazo recorre el sur de Sonora y atiende demandas prioritarias

Acompañado por el presidente municipal de Navojoa, Jorge Elías Retes, y el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, el gobernador Alfonso Durazo encabezó la entrega de maquinaria pesada al ayuntamiento, con una inversión de 8 millones 138 mil 583.99 pesos, destinada a fortalecer las labores de obra pública y servicios urbanos.

En este contexto, el gobernador subrayó que, pese a las limitaciones presupuestales, su administración mantiene el compromiso de atender las necesidades de la población y responder a las demandas sociales con voluntad y cercanía.

La agenda de trabajo continuó en Basconcobe, Etchojoa, donde, junto al presidente municipal Luis Arturo Robles, entregó la obra de drenaje y saneamiento, con una inversión de 16.5 millones de pesos, que beneficia directamente a 2 mil 394 habitantes, representando un avance histórico en servicios básicos para la comunidad.

De manera complementaria, se realizó el equipamiento del pozo profundo Basconcobe–Etchojoa, con una inversión de 3.6 millones de pesos, obra que fortalece la seguridad hídrica de 2 mil 913 personas.

En el marco del Día Nacional del Pescador, Alfonso Durazo sostuvo un encuentro con representantes del sector pesquero ribereño de Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez, a fin de escuchar y atender las principales inquietudes de este gremio productivo, clave para la economía del sur de Sonora.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirma su compromiso de llevar bienestar, infraestructura y justicia social a regiones históricamente rezagadas, impulsando un desarrollo más equilibrado en todo el estado.