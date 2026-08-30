La Fiscalía de Sonora aclaró que el ataque contra las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, fue por la disputa entre dos grupos de narcomenudeo y no por cobro de piso.

“La hipótesis de trabajo está vinculada a disputas entes dos grupos delictivos vinculados al narcomenudeo” Fiscalía de Sonora

La dependencia aclaró que el ataque no tiene que ver con un supuesto cobro de piso como aseguró una cuenta en redes sociales, y acusó “especulación irresponsable”.

La agresión se registró el viernes 28 de agosto en las instalaciones del CUM Sonora, donde se llevaría a cabo un espectáculo de boxeo el sábado 29 de agosto.

Fiscalía de Sonora se lanza contra influencer que reportó ataque en el CUM Hermosillo

La Fiscalía de Sonora señaló la difusión de información falsa desde la cuenta Reportero H, quien afirmó que quemaron un ring del CUM por no acatar el cobro de piso.

La dependencia dijo que se mantienen activas las investigaciones en las instalaciones deportivas en el CUM.

Insistió en que no hay indicios sobre hechos relacionados con el cobro de piso, sino con una presunta disputa entre grupos de narcomenudistas.

En las investigaciones ya han declarado 14 personas, tanto testigos como generadores de contenido, promotores y boxeadores.

Fiscalía de Sonora acusa a boxeadores de promocionar consumo de drogas

La Fiscalía de Sonora acusó que para el evento de box hubo promoción de consumo de drogas por parte de participantes en el evento.

Detalló que algunos de ellos cuentan con registros policiales, procesos penales y órdenes de aprehensión vigentes.

De la misma manera, aclaró que no hay personas lesionadas y sólo hubo daños materiales parciales en el CUM.

Los organizadores contaban con permisos de Protección Civil de Hermosillo pero no existía un Plan de Seguridad para asistentes y participantes.