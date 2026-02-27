El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó en Caborca el arranque oficial de la temporada de cosecha de espárrago ciclo 2025-2026, una actividad estratégica que dinamiza la economía regional y fortalece la cadena agroexportadora de Sonora hacia los mercados internacionales.

Con esta acción, se reafirma el impulso al sector primario y el respaldo a los productores agrícolas. Actualmente, el estado produce alrededor del 60% del espárrago a nivel nacional, lo que lo posiciona como el principal productor del país y referente de calidad, tecnificación y exportación.

Sonora es el motor de la producción de espárrago en México: Alfonso Durazo

Durante el evento, Alfonso Durazo reconoció y agradeció la labor de los más de 45 mil jornaleros que llegan de diversos estados para contribuir en la cosecha, destacando que su esfuerzo diario es el motor que genera riqueza y desarrollo para la región.

Por su parte, la secretaria de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, informó que durante el ciclo 2024-2025 se registró una producción de 167 mil 988 toneladas, cifra que refleja el esfuerzo de las y los productores sonorenses, así como el respaldo institucional para mantener la competitividad del sector. En este sentido, el alcalde de Caborca, Abraham David Mier Nogales, destacó la coordinación con el Gobierno de Sonora para fortalecer la productividad del municipio.

Asimismo, el presidente de la Asociación Local de Productores de Frutas y Hortalizas de la Región de Caborca, Marcelo Vanegas, recordó que el municipio es el epicentro del espárrago en México, constituyéndose como uno de los polos económicos más relevantes del estado durante la temporada de exportación.

Sonora produce el 60% del espárrago en México: Alfonso Durazo inicia cosecha. (Cortesía )

Productores resaltan el respaldo de Alfonso Durazo al sector agrícola

Representantes del sector, como Homero Vanegas, resaltaron la importancia de la estrecha colaboración entre agricultores y autoridades estatales. Subrayaron que la presencia del gobernador en los campos de cultivo es una señal fundamental de trabajo conjunto.

Productores locales coincidieron en que el impulso al campo ha sido clave para aumentar los empleos y dignificar el trabajo agrícola.

Me doy cuenta que el gobernador está apoyando muy bien al campo y todo esto seguramente es para beneficio de todos; le damos las gracias al gobernador por eso, porque está apoyando mucho al campo. Tomás Jiménez, Productor agrícola.

Este fortalecimiento del sector agrícola forma parte del compromiso de Alfonso Durazo por llevar bienestar, inversión y servicios públicos a cada rincón de Sonora, priorizando a las comunidades que históricamente habían permanecido alejadas de la atención institucional.