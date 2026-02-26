El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que el Premio Estatal de la Juventud incrementará su monto a 200 mil pesos el próximo año, durante la ceremonia de entrega correspondiente a la edición 2025.

El mandatario destacó que, además del aumento al estímulo económico, en la siguiente edición también se reconocerá a los segundos y terceros lugares, consolidando este galardón como el de mayor respaldo económico en el país dentro de su categoría.

En esta edición del Premio Estatal de la Juventud 2025, el titular del Ejecutivo estatal entregó 120 mil pesos a cada uno de los 48 jóvenes sonorenses que sobresalieron por sus proyectos en beneficio de la sociedad.

Acompañado por Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del Instituto Sonorense de la Juventud, Durazo subrayó que el estímulo otorgado representa el máximo galardón económico a nivel nacional en su tipo.

La distinción busca impulsar a las juventudes a continuar desarrollando ideas y proyectos en ámbitos como causas sociales, innovación, cultura, deporte, ciencia y liderazgo, contribuyendo al desarrollo integral del estado.

Quiero resaltar que hoy el Premio Estatal de la Juventud es el más grande de México, el más incluyente, el más equitativo y el de mayor impacto territorial, puesto que participan jóvenes de 54 municipios. Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.

Alfonso Durazo recordó que desde el inicio de su administración el monto del premio ha registrado un crecimiento constante, al pasar de 10 mil pesos a 120 mil pesos, y ahora a 200 mil pesos en la próxima edición.

Subrayó que el objetivo es fortalecer el respaldo institucional al talento joven sonorense y garantizar que el reconocimiento no solo sea simbólico, sino también un impulso real para la continuidad de sus proyectos.

En esta edición se entregaron galardones en las siguientes categorías:

Logro académico

Logro deportivo

Protección animal

Protección al medio ambiente

Video “Un minuto por la prevención”

Aportación a la cultura política, la democracia y los derechos humanos

Discapacidad e integración

Fortalecimiento de las culturas indígenas

Bandas de guerra

Expresiones artísticas (música, canto, teatro y danza escénica)

Grupos de baile

Oratoria y debate

Logro científico, tecnológico y social

Trayectoria deportiva

Compromiso social

Líderes en medios digitales

Arte urbano

Dibujo y pintura

Fotografía “Captura Sonora”

Ingenio emprendedor

El gobernador destacó que el Premio Estatal de la Juventud se posiciona como el galardón más importante del país en su tipo, con una bolsa total de 5 millones 760 mil pesos, al combinar reconocimiento público con un respaldo económico significativo.

Durante el evento estuvieron presentes Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez Gamboa, Célida López Cárdenas y Paulina Ocaña Encinas, así como representantes de las y los jóvenes sonorenses.