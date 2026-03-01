El gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa el rescate integral del Centro Ecológico de Sonora Dr. Samuel Ocaña, que hoy vive una nueva etapa de fortalecimiento con más especies, infraestructura renovada y un incremento histórico en visitantes.

El espacio, ubicado en Hermosillo, se consolida como un referente en conservación ambiental, educación y sano esparcimiento familiar.

Alfonso Durazo impulsa infraestructura de primer nivel y bienestar animal

Bajo la dirección de Alfonso Durazo, se han ejecutado acciones estratégicas para engrandecer el recinto, incluyendo la rehabilitación de oficinas, palapas, sanitarios accesibles y la ampliación de la cafetería.

Además, para garantizar una experiencia cómoda y segura, se instalaron nuevas áreas de descanso, sombras, bebederos y rampas que aseguran la accesibilidad universal.

Actualmente, el Centro Ecológico alberga 103 especies y 872 organismos. Gracias a convenios con zoológicos y Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAS), se ha fortalecido la diversidad biológica con la llegada de ejemplares como:

Guacamayas rojas y Águila real

Tigre blanco y Capibara

Emú y Jirafa

Desde 2021 a la fecha, se han registrado 383 nacimientos dentro del recinto, bajo un modelo que prioriza la medicina preventiva y una alimentación balanceada.

Sonora lidera la conservación del Lobo Gris Mexicano y biodiversidad

El gobernador Alfonso Durazo ha convertido al Centro Ecológico en un referente científico. El parque destaca por su participación en el programa binacional SAFE para la recuperación del lobo gris mexicano, siendo pionero en el país al registrar una de las camadas de la especie más grandes logradas de forma 100% natural.

El proyecto de rescate continúa con la próxima rehabilitación del Aviario y el Acuario, además de la creación de un nuevo invernadero y una granja infantil. Estas obras fortalecerán la vocación de investigación y preservación del parque.

El impacto de estas mejoras es tangible: la afluencia de visitantes aumentó de 17 mil 082 asistentes en enero de 2025 a 39 mil 744 en enero de 2026, lo que refleja la confianza ciudadana y el éxito del Gobierno de Sonora en la preservación de la biodiversidad en México.