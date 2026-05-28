Alfonso Durazo iniciará las obras periódicas de rehabilitación de los tramos carreteros Ímuris-Cananea, Cananea-Agua Prieta y Agua Prieta-Janos, con una inversión de 800 millones de pesos, con el objetivo de brindar mayor seguridad vial y mejorar la conectividad terrestre en el norte de Sonora.

Alfonso Durazo impulsa conectividad y turismo con inversión de 800 millones de pesos

En coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estatal señaló que estas obras, que serán realizadas a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), también impulsarán el desarrollo económico y turístico de la región.

Las acciones permitirán mejorar las condiciones de tránsito en la red carretera federal libre de peaje del norte de Sonora, beneficiando a habitantes, transportistas y visitantes.

La inversión contempla:

200 millones de pesos para el tramo Cananea-Ímuris

150 millones de pesos para el tramo Janos-Agua Prieta

450 millones de pesos para el tramo Agua Prieta-Cananea

El gobernador destacó que estos tres tramos carreteros son fundamentales para la actividad económica y la seguridad de quienes transitan diariamente por la región.

Alfonso Durazo destaca rehabilitación de la Plaza Plan de Agua Prieta

Como parte de su gira de trabajo, Alfonso Durazo Montaño recorrió la Plaza Plan de Agua Prieta, donde el año pasado se destinó una inversión de 25 millones 204 mil 283 pesos para la construcción de locales comerciales y rehabilitación del espacio público.

Además, el titular del Ejecutivo estatal entregó unidades móviles para fortalecer los servicios comunitarios del ayuntamiento de Agua Prieta, entre ellas:

una pipa de agua con capacidad de 10 mil litros

una canastilla

una barredora

La inversión total de este equipamiento superó los 4 millones de pesos.

En el evento estuvieron presentes José Manuel Quijada Lamadrid, presidente municipal de Agua Prieta; Máximo Moscoso Pintado, director general del Centro Sonora de la SICT; Esmeralda González Tapia, presidenta municipal de Cananea; Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; así como autoridades estatales y federales.