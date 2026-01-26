Gracias a las estrategias de Alfonso Durazo Montaño, la Unión Ganadera de Sonora (UGRS) comenzará una modernización integral tras 90 años de historia, con el objetivo de mejorar el sector ganadero.

Inversión histórica transforma a la Unión Ganadera Regional de Sonora

La UGRS dio a conocer que, gracias a una alianza estratégica con el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora, se realizará una inversión de 470 millones de pesos para la creación del Parque Ganadero Industrial (PGI), el cual se ubicará en los terrenos de Terrasol a 10 kilómetros de Hermosillo.

Esta modernización se da en un contexto de incertidumbre por parte de los productores sonorenses tras el cierre de la frontera con Estados Unidos tras el brote del gusano barrenador.

UGRS inicia modernización histórica con inversión de 470 mdp para fortalecer al sector ganadero de Sonora (Cortesía)

El PGI contará con la infraestructura necesaria para completar el ciclo productivo, con corrales de engorda hasta servicios de subasta, maquinaria y transportes, lo que reducirá considerablemente los costos operativos.

Sonora busca consolidar una proyección ganadera nacional e internacional

De igual manera, se modernizará el Rastro PEGSO con el objetivo de incrementar la capacidad de sacrificio y reubicar la Planta de Alimentos, la cual operaba desde 1975, generando problemas operativos.

Además, con una inversión de 35 millones de pesos se adquirirán mil sementales de registro destinados al mejoramiento genético del hato. Asimismo, la Sader, Senasica y autoridades de USDA coordinarán la duplicación de la capacidad operativa de Agua Prieta, pasando de mil 500 a 3 mil animales revisados por día, con el objetivo de desfogar de manera eficiente el rezago de exportación.

UGRS inicia modernización histórica con inversión de 470 mdp para fortalecer al sector ganadero de Sonora (Cortesía)

Por otra parte, se explicó que esta inversión beneficiará a varias regiones productivas con la construcción de la Subasta de la Sierra Alta en Moctezuma y en Hermosillo, una obra que eliminará el intermediarismo y reduce las mermas por traslados, al mismo tiempo que se brindan apoyos como Cosechando Soberanía.

Finalmente, el gobierno de Sonora destacó que la infraestructura moderna ayudará a finalizar y certificar la carne en territorio propio, consolidando al mercado ganadero de Sonora como un productor nacional e internacional, listo para blindar la economía del campo.