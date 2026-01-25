El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encabezó la presentación del Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles del Estado, una estrategia que posiciona a la entidad como referente nacional en el acceso a financiamiento verde, social y ambiental bajo estándares internacionales.

En este contexto, y acompañado por Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda del estado, el mandatario sonorense firmó un acuerdo de colaboración con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank), el cual contempla asistencia técnica financiera, asesoría en sostenibilidad ambiental y atención prioritaria a los retos hídricos de la región fronteriza.

Este esfuerzo estratégico permite alinear el uso de los recursos públicos del estado con los estándares internacionales y con la taxonomía sostenible de México, incorporando categorías verdes y sociales que promueven impactos tangibles y medibles en materia de sostenibilidad. Alfonso Durazo

Acuerdo entre Alfonso Durazo y NadBank para inversiones ambientales

Por su parte, John Beckham, director general de NadBank, señaló que el acuerdo formaliza un trabajo conjunto para estructurar un programa de inversiones en infraestructura ambiental en Sonora.

Explicó que el programa estará enfocado prioritariamente en agua potable, saneamiento, modernización de redes de alcantarillado y fortalecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, especialmente en comunidades que actualmente carecen de estos servicios.

El programa contempla proyectos en sectores estratégicos, teniendo como prioridad aquellos enfocados en agua y saneamiento o rehabilitación y ampliación de sistemas de potabilización, modernización de redes de alcantarillado, fortalecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y ampliación de servicios en comunidades que no cuentan con ellos. John Beckham

En las próximas semanas, el Gobierno de Sonora y NadBank iniciarán un programa de capacitación dirigido a servidores públicos de los organismos operadores de agua, con el objetivo de mejorar la gestión, el desempeño técnico y la operación eficiente de los sistemas, en beneficio directo de los usuarios.

Alfonso Durazo concreta infraestructura sostenible con NadBank. (Cortesía)

Al evento asistieron Francisco Acuña Méndez, titular del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso); Antonio Cabrera, coordinador de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo, y Celida López, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

También estuvieron presentes Ariel Monge, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA); Alejandra Castro, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur); Carmen Bonilla Rodríguez, titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, y Gabriel Yorio, vicepresidente de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).