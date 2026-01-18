Alfonso Durazo Montaño refrendó su compromiso con la seguridad pública al impulsar la profesionalización policial en Sonora, lo que se refleja en la alta demanda de ingreso a la Universidad de la Seguridad Pública (USP), que registró mil 400 solicitudes para los cursos de formación inicial 2026.

Este crecimiento evidencia que cada vez más jóvenes confían en las instituciones de seguridad y deciden integrarse a las corporaciones policiales del estado para servir a sus comunidades, fortaleciendo la capacidad operativa y humana de Sonora.

Alfonso Durazo impulsa mayor ingreso de cadetes a la USP en 2025 y 2026

De acuerdo con registros oficiales, al cierre de 2025 egresaron mil 663 cadetes de la USP, quienes ya se incorporaron a tareas de seguridad pública en distintos municipios del estado, resultado del impulso del gobernador Alfonso Durazo para consolidar la seguridad como una vocación profesional.

El proceso de inscripciones para 2026 confirma este avance, con mil 400 solicitudes de ingreso, integradas por mujeres y hombres que optaron por una preparación profesional para formar parte de las filas policiales, contribuyendo a la construcción de instituciones más sólidas y cercanas a la ciudadanía.

Hoy vemos a jóvenes que no buscan solo un empleo, sino una causa. Mujeres y hombres que entienden que portar un uniforme es asumir una responsabilidad con la sociedad. En Sonora estamos formando policías con vocación, con valores y con preparación, porque la seguridad se construye con personas comprometidas con su comunidad. Alfonso Durazo Montaño

Alfonso Durazo fortalece la formación policial con alta demanda en la USP (Cortesía)

Dignificación del trabajo policial fortalece la vocación de servicio en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo destacó que el incremento sostenido en el interés por integrarse a las corporaciones de seguridad es resultado de una estrategia enfocada en dignificar la labor policial, profesionalizar su desempeño y fortalecer la cercanía con la ciudadanía, una visión que se ha mantenido desde el inicio de su administración.

La Universidad de la Seguridad Pública ha sido clave en esta transformación, al consolidar un modelo de formación orientado a la excelencia operativa, el respeto a los derechos humanos y el servicio a la comunidad.

Durante 2025, las generaciones “Bravo” y “Cobra” concluyeron su preparación y se integraron a labores de seguridad pública en distintos municipios del estado.

Para este año, iniciará la Generación “Dragón”, integrada por más de 400 cadetes, que reforzarán las corporaciones de seguridad en Sonora.

Además, ante la alta demanda, el gobernador Alfonso Durazo Montaño autorizó la apertura de una generación adicional para 2026, ampliando la capacidad de formación de la USP.

Con estos resultados, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de fortalecer instituciones de seguridad profesionales, confiables y cercanas a la ciudadanía, donde servir al estado sea una vocación respaldada por formación, reconocimiento y confianza social.