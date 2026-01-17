El Programa Vivienda para el Bienestar avanza con resultados positivos en la capital sonorense, donde cientos de familias han acudido a registrarse desde el inicio del proceso. La estrategia, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, busca facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible para personas de bajos ingresos que no cuentan con prestaciones ni créditos tradicionales.

Alfonso Durazo destaca impacto histórico del programa de vivienda en Sonora

Desde el arranque del registro, las sedes habilitadas han mantenido una afluencia constante, reflejando el interés ciudadano en un programa que ofrece casas a precios accesibles y con criterios de justicia social.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que este esfuerzo permitirá a Sonora dar un salto histórico en materia de vivienda. De acuerdo con las proyecciones estatales, la entidad pasará de 33 mil 800 a 60 mil viviendas construidas hacia el 2030, lo que representa un incremento del 77% y un impacto directo en las familias de los 72 municipios.

Sonora incrementará 77% la construcción de viviendas rumbo a 2030 (Cortesía)

¿Quiénes pueden registrarse en Vivienda para el Bienestar en Hermosillo?

El registro al Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar permanecerá abierto hasta el sábado 17 de enero, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en dos puntos de Hermosillo:

La Unidad Deportiva 57

La Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ingreso familiar mensual no mayor a dos salarios mínimos

No ser propietario de vivienda

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex o ISSFAM

No haber recibido subsidios previos de vivienda por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

La documentación a presentar, en original y copia, incluye:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

El trámite es personal e intransferible, por lo que no se permite el registro mediante representantes o apoderados. Los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi y en puntos informativos dentro del polígono de atención.

Con este programa, Sonora refuerza su política de vivienda social, priorizando a quienes más lo necesitan y consolidando un modelo de desarrollo con enfoque en el bienestar.