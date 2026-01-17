El Programa Vivienda para el Bienestar avanza con resultados positivos en la capital sonorense, donde cientos de familias han acudido a registrarse desde el inicio del proceso. La estrategia, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, busca facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible para personas de bajos ingresos que no cuentan con prestaciones ni créditos tradicionales.
Alfonso Durazo destaca impacto histórico del programa de vivienda en Sonora
Desde el arranque del registro, las sedes habilitadas han mantenido una afluencia constante, reflejando el interés ciudadano en un programa que ofrece casas a precios accesibles y con criterios de justicia social.
El gobernador Alfonso Durazo destacó que este esfuerzo permitirá a Sonora dar un salto histórico en materia de vivienda. De acuerdo con las proyecciones estatales, la entidad pasará de 33 mil 800 a 60 mil viviendas construidas hacia el 2030, lo que representa un incremento del 77% y un impacto directo en las familias de los 72 municipios.
¿Quiénes pueden registrarse en Vivienda para el Bienestar en Hermosillo?
El registro al Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar permanecerá abierto hasta el sábado 17 de enero, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en dos puntos de Hermosillo:
- La Unidad Deportiva 57
- La Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ingreso familiar mensual no mayor a dos salarios mínimos
- No ser propietario de vivienda
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex o ISSFAM
- No haber recibido subsidios previos de vivienda por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
La documentación a presentar, en original y copia, incluye:
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio
El trámite es personal e intransferible, por lo que no se permite el registro mediante representantes o apoderados. Los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi y en puntos informativos dentro del polígono de atención.
Con este programa, Sonora refuerza su política de vivienda social, priorizando a quienes más lo necesitan y consolidando un modelo de desarrollo con enfoque en el bienestar.