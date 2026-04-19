El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer la segunda etapa del Malecón Turístico El Cochórit, una obra con la que busca fortalecer el desarrollo económico y turístico de Empalme.

De acuerdo con el mandatario, esta nueva fase tendrá una inversión estimada de 64 millones de pesos y contempla la construcción de 450 metros lineales adicionales, con lo que se ampliará la infraestructura ya existente en la zona costera.

Sonora invertirá 64 mdp para fortalecer turismo local

Durazo destacó que los trabajos iniciarían en mayo de 2026, como parte de un plan integral para convertir a Playa El Cochórit en uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Malecón El Cochórit crecerá 450 metros adicionales en Empalme (cortesía)

La segunda etapa del malecón contempla nuevas áreas de convivencia familiar, mejor movilidad peatonal y equipamiento urbano para elevar la calidad de la experiencia de residentes y turistas.

Además, se prevé integrar acciones de paisajismo y elementos sustentables que permitan aprovechar el entorno natural y mejorar la imagen urbana del sitio.

Malecón El Cochórit crecerá 450 metros adicionales en Empalme (cortesía)

La administración estatal indicó que la modernización de espacios públicos forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer destinos regionales y mejorar la calidad de vida en los municipios.

En el caso de Empalme, el Malecón Turístico El Cochórit es considerado una obra prioritaria por su impacto en recreación, turismo y bienestar comunitario.

Con esta ampliación, el Gobierno de Sonora busca posicionar a la zona costera como una alternativa atractiva para visitantes nacionales y locales.