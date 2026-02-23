El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, supervisó la ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, obra estratégica que fortalecerá el desarrollo económico y productivo del estado, al mismo tiempo que detonará la competitividad en el sector agrícola, logístico y turístico.

Sonora impulsa infraestructura carretera para el sector agroexportador

Durante su mensaje, el gobernador destacó que la carretera está conectada directamente con el Distrito de Riego 051 Costa de Hermosillo, siendo una de las zonas más relevantes y tecnificadas de Sonora.

Carretera Hemosillo-Bahía de Kino beneficiará a más de mil 600 unidades de producción del Distrito de Riego 051 (cortesía)

Asimismo, explicó que la obra beneficiará a mil 613 unidades de producción agropecuaria, mil 336 usuarios del distrito y un promedio de 365 productores activos. Entre los cultivos estratégicos destacan nuez, uva de mesa, naranja, trigo, garbanzo y sandía, productos orientados a la exportación que requieren logística eficiente para su traslado a mercados internacionales.

Durazo Montaño subrayó que en los márgenes de esta carretera se ubican campos agrícolas fundamentales para la economía estatal, especialmente la zona del Poblado Miguel Alemán, el cual es un principal exportador y fuente de empleos y economía en la zona.

De acuerdo con el mandatario estatal, de octubre a febrero son las fechas de siembra, mientras que de mayo a agosto es la temporada de cosecha, por lo que de septiembre a diciembre hay aumento de jornaleros, insumos y transporte de cosechas, asegurando que el promedio diario de jornaleros agrícolas es de 500 a 600 personas.

En este contexto, la ampliación de los cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino reducirá los tiempos de traslado de trabajadores y mercancías; además, agilizará la salida de productos hacia centros de acopio y empaque, disminuirá los costos logísticos y el desgaste vehicular, al mismo tiempo que impacta en la seguridad vial con una reducción de riesgos de accidentes.

Con esta obra, el gobierno de Sonora busca brindar mayor certidumbre operativa a productores y fortalecer la competitividad de una región que concentra a más de 46 mil hectáreas productivas.