La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, formalizaron un convenio para poner en marcha el programa “Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura” en San Luis Río Colorado, con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad de vida de más de 176 mil habitantes.

El acuerdo fue suscrito por la subsecretaria de la SICT, Tania Carro Toledo; el gobernador Alfonso Durazo Montaño; y el alcalde César Iván Sandoval Gámez. En el documento se establecen los mecanismos de coordinación y cooperación institucional para ejecutar obras enfocadas en la recuperación y transformación de espacios públicos.

San Luis Río Colorado tendrá Senderos Seguros con LED

El programa contempla la construcción e implementación de Senderos Seguros, la modernización del sistema de alumbrado público con tecnología LED, intervenciones en infraestructura urbana y la creación de murales, como parte de una estrategia integral para fortalecer entornos comunitarios.

Camina Libre, Camina Segura prioriza movilidad peatonal incluyente (cortesía)

La obra está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conforme a un convenio específico firmado con la SICT para la ejecución del proyecto en este municipio.

Asimismo, la estrategia busca generar espacios iluminados y ordenados que permitan un tránsito peatonal más seguro, con especial atención en mujeres y niños, quienes enfrentan mayores riesgos en zonas con baja visibilidad o deterioro urbano.

Entre las acciones prioritarias se encuentra la ampliación y modernización del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, así como la creación de entornos accesibles e incluyentes que promuevan la movilidad segura.

Con este proyecto, el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora refuerzan la recuperación del espacio público como eje central de prevención, apostando por infraestructura urbana que contribuya a disminuir factores de riesgo y fortalecer la cohesión social en San Luis Río Colorado.