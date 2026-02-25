Con una inversión de 9.5 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la segunda etapa de rehabilitación del Bosque Urbano La Sauceda, con el mejoramiento de las instalaciones del museo La Burbuja, obra que presenta el 20% de avance.

Sidur ejecuta trabajos de demolición y modernización en Museo La Burbuja

Durante su mensaje, el gobernador señaló que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) realiza preliminares, demoliciones, acabados, puertas, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de aire acondicionado, y protección civil, con el objetivo de regresar a las y los sonorenses un espacio emblemático.

Gobernador Alfonso Durazo supervisa avance en La Burbuja (cortesía)

Asimismo, explicó que, con la meta de que se remodele el 100% de la estructura, también se realizan acciones de demolición de muros divisorios y tablaroca en planta baja y alta, módulos de sanitarios de niñas y niños, y se están colocando tuberías hidráulicas y sanitarias, para después continuar con la instalación de equipo y mobiliario.

La Sidur se encuentra con los trabajos de colocación de azulejo en baños de planta baja, al mismo tiempo que se realizan los trabajos de impermeabilización en azoteas. De igual manera, se detalló que posteriormente se iniciará la reparación de muros y losas con presencia de humedad, así como el retiro de estructuras y escaleras metálicas en el antiguo almacén.

Gobernador Alfonso Durazo supervisa avance en La Burbuja (cortesía)

Finalmente, Alfonso Durazo aseguró que el museo La Burbuja es un espacio de orgullo, el cual cuenta con zonas de esparcimiento para las familias y reafirma la identidad cultural de Sonora.