Alfonso Durazo anuncia detención de Sergio Armando, presunto asesino de Abel Murrieta

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció la detención de Sergio Armando “N”, el presunto autor material del asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, después de dos años de su muerte.

Este asesinato se cometió en la época de campaña, señaló Alfonso Durazo, recordando que se encontraba en búsqueda de la gubernatura mientras que Abel Murrieta contendía por la presidencia municipal de Cajeme.

Esto fue, recalcó, antes de que fuera el responsable del gobierno de Sonora.

“Pero que no haya sido cometido durante mi gobierno, no significa que no tengamos la responsabilidad de resolver. Y el mensaje es: no hay impunidad”.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora