Por primera vez en su historia, Tlaxcala Capital se convirtió en la sede oficial del grupo M20, una red que congrega a los municipios con el mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país. Este encuentro coloca a la ciudad en el mapa nacional e internacional como un referente de buenas prácticas de gobierno y cooperación institucional.

El acto inaugural contó con la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien reconoció la trascendencia de estos espacios para fortalecer el municipalismo y celebró que la capital sea el epicentro de una agenda común que busca la prosperidad y el desarrollo sostenible.

Tlaxcala Capital alcanza reconocimiento internacional bajo el liderazgo de Alfonso Sánchez García

En su calidad de anfitrión y vicepresidente del M20, el alcalde Alfonso Sánchez García destacó que este evento es una oportunidad única para compartir las experiencias exitosas de los 26 municipios que integran la red, los cuales sobresalen entre las más de 2,450 localidades de todo el país.

El objetivo central de este diálogo es consolidar los avances logrados y trazar una ruta clara para que más ayuntamientos logren mejorar sus indicadores de bienestar social, económico y administrativo, abriendo el camino hacia un desarrollo más equitativo en México.

Durante la jornada se realizaron ponencias, diálogos y mesas de trabajo donde cada municipio expuso sus programas y estrategias de éxito. Estos ejercicios buscan construir modelos replicables en otras regiones, contando siempre con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el encuentro participaron alcaldes y representantes de municipios clave como San Pedro Garza García, Mérida, Querétaro, y diversas alcaldías de la Ciudad de México, como Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Con esta cumbre, Tlaxcala reafirma su compromiso con la excelencia administrativa y la apertura a la cooperación global en beneficio de la ciudadanía.