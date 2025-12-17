Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, inauguró la techumbre y barda perimetral de la escuela primaria Álvaro Obregón, en Culiacán, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos y seguros para las niñas y los niños.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que estas obras permiten que el alumnado realice actividades recreativas, deportivas y culturales protegidos del sol y la lluvia, además de contribuir a la seguridad del personal docente y administrativo.

Gobierno de Rubén Rocha invierte más de 6.2 mdp en primaria Álvaro Obregón

Con una inversión superior a los 6.2 millones de pesos, la nueva techumbre beneficiará a más de 380 alumnos, quienes ahora podrán desarrollar sus actividades escolares en mejores condiciones, mientras que la barda perimetral reforzará la protección de las y los estudiantes.

Esta techumbre les va a servir a ustedes para jugar aquí y que puedan hacer sus actividades de recreo y la barda que se hizo también, es una barda que debe estar protegida que no se puede caer porque tenemos muchos niños y niñas que pueden sufrir algún accidente. Rubén Rocha Moya

A nombre de la comunidad educativa, la directora del plantel, Marcela de los Ríos, agradeció al gobernador por la construcción de la techumbre y la barda perimetral, así como por las obras realizadas en favor de la institución.

Asimismo, acompañado de la presidenta del Sistema DIF estatal, la doctora Eneyda Rocha, el gobernador deseó felices fiestas decembrinas a las niñas y niños, así como al personal docente y administrativo.

Finalmente, personal del Sistema DIF estatal, encabezado por su presidenta, la doctora Eneyda Rocha, entregó juguetes a todos los infantes de la escuela primaria.

Escuela Álvaro Obregón estrena techumbre y barda con apoyo de Rubén Rocha. (Cortesía )

En el evento estuvieron presentes, Gloria Himelda Félix, secretaria de Educación Pública; Hugo Echave Meneses, director del ISIFE, además de alumnos, docentes y padres de familia.