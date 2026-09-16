El Gobierno de Sinaloa reportó saldo blanco durante los festejos del Grito de Independencia 2026, resultado que atribuyó al despliegue de un amplio operativo de seguridad y a la participación responsable de la ciudadanía.

Para resguardar las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, autoridades federales, estatales y municipales movilizaron alrededor de 15 mil elementos en los 20 municipios de Sinaloa.

Las actividades cívicas, culturales y artísticas se desarrollaron en Sinaloa sin incidentes mayores, permitiendo que miles de familias participaran en un ambiente de tranquilidad y convivencia.

Operativo de seguridad en Sinaloa permitió realizar festejos patrios

Como parte del operativo, las autoridades realizaron recorridos y mantuvieron presencia permanente en las principales plazas cívicas de los 20 municipios de Sinaloa, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actividades programadas.

Los programas artísticos y culturales se llevaron a cabo con tranquilidad, permitiendo que las familias disfrutaran de las celebraciones en un ambiente de esparcimiento y sana convivencia.

La participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas también contribuyó al desarrollo de las actividades sin contratiempos, al conducirse con responsabilidad y respeto durante los festejos.

Sinaloa logra saldo blanco durante festejos patrios del 15 de septiembre (Cortesía)

Sinaloa mantendrá operativo durante desfile del 16 de septiembre

El despliegue de seguridad implementado con motivo de las Fiestas Patrias 2026 continuará este miércoles 16 de septiembre, debido a la realización del tradicional desfile cívico-militar.

Las acciones de seguridad se mantendrán tanto en Culiacán como en otros municipios de Sinaloa, con la participación de las corporaciones encargadas de resguardar a la población durante las actividades conmemorativas.

Con el operativo, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Sinaloa refrendan su compromiso de salvaguardar la integridad y seguridad de la sociedad durante las celebraciones patrias.