CEM identifica 5 retos que enfrenta México a 216 años de la Independencia

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) identificó cinco retos que enfrenta México a 216 años de la Independencia, entre ellos la violencia, las desapariciones forzadas, la impunidad, la desigualdad y el desplazamiento forzado.

En un comunicado difundido en el marco de los festejos por el Grito de Independencia de México, la CEM expresó su gratitud por la patria y reconoció la resiliencia de la sociedad mexicana.

Asimismo, destacó los avances alcanzados en materia de derechos e inclusión de las mujeres, aunque señaló que persisten diversos desafíos para el país.

Los cinco retos que identifica la CEM son:

Violencia Desapariciones forzadas Impunidad Desigualdad Desplazamiento forzado

La CEM también destacó la figura de la Virgen de Guadalupe como símbolo histórico de unidad e identidad nacional desde el inicio de la Independencia de México.

CEM pide defender las libertades fundamentales en México

En el mismo comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a defender las libertades fundamentales y pidió garantizar un entorno con medios de comunicación plurales, protección para periodistas y un debate público tolerante.

La CEM señaló que cuando la libertad de conciencia se restringe, “es la nación entera la que se lastima”, por lo que pidió que la libertad religiosa sea plenamente reconocida y ejercida como un derecho humano fundamental, tanto para los católicos como para todas las confesiones religiosas del país.

Asimismo, conmemoró el centenario del Conflicto Religioso de 1926-1929, al que se refirió en el contexto de 2026, y recordó la importancia de proteger la libertad de culto y de conciencia como derechos fundamentales.

La CEM también dirigió un mensaje a quienes gobiernan en todos los órdenes de gobierno y pidió que “la libertad no sea concesión sino garantía”, además de reclamar que la seguridad y la justicia dejen de ser promesas y que se escuche a las víctimas.

De cara a un nuevo proceso electoral, la organización religiosa pidió que el debate público esté a la altura de la ciudadanía y llamó a los mexicanos a demostrar su amor por el país mediante la honradez cotidiana, la participación, el cumplimiento de sus responsabilidades y el cuidado de quienes menos tienen.

“Desde la Iglesia, les ofrecemos lo que somos: comunidades abiertas, manos para servir, palabra para denunciar sin odio y capacidad de tender puentes donde otros levantan muros”, señaló.

CEM destaca el papel de la Iglesia en México

En su mensaje por los 216 años de la Independencia, la CEM también defendió el papel histórico de la Iglesia católica en México y afirmó que no es “huésped” del país, sino parte de su tejido social desde antes de la existencia del Estado.

De acuerdo con el comunicado, la Iglesia participó en la creación de los primeros espacios de educación, hospitales y asilos, además de contribuir a la formación de personas que posteriormente participaron en la construcción de la nación.

La CEM destacó que actualmente mantiene presencia social a través de:

Cáritas y sus miles de voluntarios durante situaciones de emergencia.

Colegios, universidades y fundaciones educativas.

Casas del migrante, comedores, dispensarios y albergues para mujeres y niños.

Centros de defensa de los derechos humanos.

Acompañamiento a víctimas y sus familias.

Con este mensaje, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a fortalecer la libertad, la justicia, la seguridad y la solidaridad como parte de los desafíos que enfrenta México en el marco de los 216 años de su Independencia.

CEM identifica 5 retos que enfrenta México a 216 años de la Independencia (Comunicado del CEM)

CEM identifica 5 retos que enfrenta México a 216 años de la Independencia (Comunicado del CEM)