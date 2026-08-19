Silent4Business inició una nueva etapa luego de cumplir una década de operaciones en México, con una estrategia que incorpora Inteligencia Artificial a sus servicios y procesos.

La fundadora y CEO de la compañía, Layla Delgadillo, explicó que el crecimiento de las soluciones de Inteligencia Artificial genera nuevos desafíos para las empresas.

Por ello, consideró necesario establecer reglas para seleccionar herramientas, definir su administración y determinar las condiciones para su incorporación dentro de las organizaciones.

La Inteligencia Artificial vino para quedarse y nosotros tenemos que ocuparla, pero sin ciberseguridad es un riesgo. Lo más importante es identificar qué IA queremos ocupar, cómo la vamos a gobernar y qué vamos a hacer para utilizarla de la mejor manera. Layla Delgadillo, CEO de Silent4Business.

Silent4Business incorpora Inteligencia Artificial a su estrategia

Como parte de su estrategia ante este entorno, Silent4Business cuenta con la certificación ISO 42001 en gestión de Inteligencia Artificial, reconocimiento que la empresa obtuvo el año pasado.

La firma plantea este estándar como parte de su preparación ante el crecimiento de estas tecnologías en el ámbito empresarial.

La nueva etapa también contempla una actualización de la identidad institucional, con un nuevo logotipo, un sitio web renovado y cambios en sus plataformas digitales para la atención a clientes.

La empresa incorporará las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial en distintos servicios y procesos internos.

Silent4Business mantiene un enfoque humano ante la automatización

Delgadillo también destacó la importancia de conservar la participación de las personas dentro de las organizaciones frente al avance de la automatización.

En su perspectiva, la tecnología debe aportar capacidades adicionales al equipo sin sustituir el papel de los colaboradores.

Finalmente, expresó que Silent4Business continuará manteniendo un enfoque humano, a pesar de la incorporación de Inteligencia Artificial, automatización de agentes y nuevas tecnologías. La directiva agregó que estas herramientas deben favorecer el trabajo humano, pero no eliminarlo.