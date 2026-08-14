Silent4Business, empresa líder en servicios de ciberseguridad, protección de datos corporativos y soluciones de Inteligencia Artificial, festejó su primera década de operaciones el 15 de agosto de 2026.

Durante el evento conmemorativo, Layla Delgadillo Aguilar, CEO y fundadora de la organización, dirigió un mensaje a su equipo de trabajo y socios comerciales para agradecer el apoyo y la confianza depositada en la consolidación de la marca, destacando el manejo de retos como la pandemia de 2020, en la que se tomaron decisiones orientadas a mantener unido al equipo.

Asimismo, la directiva resaltó la relevancia de la cultura laboral y la responsabilidad social para la compañía, la cual cuenta con las acreditaciones de Great Place to Work México y el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

Layla Delgadillo celebra el décimo aniversario de Silent4Business en ciberseguridad. (Cortesía)

Silent4Business marca un hito en Inteligencia Artificial ética durante su primera década

Entre los logros destacados en sus primeros diez años de trayectoria, la firma se posicionó como un referente tecnológico al convertirse en la primera empresa de ciberseguridad en México en obtener la certificación internacional ISO 42001.

Con esta distinción, la organización se integra a un grupo selecto a nivel global que utiliza la Inteligencia Artificial con ética y responsabilidad.

Bajo el liderazgo de Layla Delgadillo y el respaldo de su equipo de trabajo, Silent 4 Business concluye su primera década con el compromiso de continuar aportando soluciones ante los vertiginosos avances de la tecnología y la Inteligencia Artificial a escala mundial.