Silent4Business obtuvo la certificación ISO 42001, un estándar internacional que regula el uso responsable de la inteligencia artificial.

Este distintivo posiciona a la empresa mexicana de ciberseguridad como la primera de su sector en México y una de menos de 100 organizaciones en el mundo que acreditan este modelo de gestión.

La ISO 42001 posiciona a Silent4Business como referente en IA responsable en Latinoamérica

La norma ISO 42001 establece una metodología para garantizar prácticas de IA seguras, transparentes y alineadas a los marcos legales, aplicando tanto a desarrolladores de tecnología como a organizaciones que integran sistemas de inteligencia artificial en sus procesos.

Con esta certificación, Silent4Business se consolida como una de las primeras compañías de Latinoamérica en formalizar su estructura de gobernanza en inteligencia artificial. La CEO de la firma, Layla Delgadillo, destacó que la seguridad de los clientes requiere precisión, disciplina y estándares internacionales.

Además, subrayó la relevancia del logro para la estrategia tecnológica de la empresa:

La certificación ISO 42001 representa un avance clave en nuestro compromiso con una IA segura, transparente y centrada en las personas. Layla Delgadillo

La compañía integra IA generativa a sus servicios administrados mediante prompts definidos, controles de privacidad y un esquema de monitoreo constante. Este modelo permite agilizar procesos, fortalecer el análisis técnico y ampliar el alcance operativo sin comprometer la confidencialidad que exigen sus clientes.

En paralelo, Silent4Business impulsa un proyecto interno de inteligencia artificial diseñado para automatizar etapas críticas de su operación. El objetivo es mejorar la precisión en la gestión de incidentes y reducir los tiempos de respuesta para robustecer su modelo de protección.

Tras obtener la acreditación, la compañía prevé ampliar su oferta de soluciones basadas en IA responsable para atender necesidades de ciberseguridad en México y otros mercados.