Silent4Business llevó a cabo el foro KAAB 2025, un encuentro en el que especialistas, socios estratégicos y clientes analizaron los desafíos que enfrenta México en materia de ciberseguridad y el impacto de la Inteligencia Artificial en este ámbito.

La directora y fundadora de la empresa, Layla Delgadillo, enfatizó la importancia de la protección digital en la operación de instituciones y compañías.

Layla Delgadillo destaca la importancia de la ciberseguridad

Layla Delgadillo destacó que la misión de la empresa va más allá de la tecnología: la ciberseguridad es también confianza, colaboración y visión de futuro, elementos esenciales para proteger a organizaciones y usuarios ante amenazas digitales cada vez más sofisticadas.

La compañía cuenta con nueve años de experiencia, cinco certificaciones ISO y trabaja en una nueva certificación enfocada en IA. Además de ofrecer soluciones propias de ciberinteligencia, Silent4Business mantiene presencia en Estados Unidos, con oficinas en Texas.

Conferencias llevadas a cabo en el Silent4Business

El programa incluyó conferencias de Ernesto Chávez, Principal Systems Engineer; Emmanuel Ruiz, director de canales para LATAM de Check Point; y Luis Faro, director comercial para LATAM de Forcepoint, quienes compartieron sus perspectivas sobre la situación de la ciberseguridad en México.

Enrique Rivera, account manager en Trellix, reportó que en el primer semestre de 2025 se detectaron más de 15 millones de incidentes cibernéticos en empresas nacionales. Señaló que el sector salud fue uno de los más afectados debido al volumen de información médica y financiera que concentra.

Rivera explicó que, en algunos casos, las compañías quedaron inactivas durante semanas tras un ciberataque, sin posibilidad de recuperar operaciones o sistemas de manera inmediata.

Silent4Busines presenta 4YOU, plataforma de seguridad integral

Durante el foro se presentó 4YOU, plataforma de suscripción mensual de Silent4Business que integra cerca de 20 herramientas, incluyendo antivirus profesional, protección de marca y mecanismos contra el ciberacoso infantil. El servicio está dirigido tanto a pequeñas y medianas empresas como a usuarios residenciales.

Silent4Business en el KAAB 2025 reúne a expertos en inteligencia artificial y ciberseguridad. (Cortesía)

Con el foro KAAB 2025, Silent4Business destacó la importancia de generar espacios de diálogo y colaboración entre sectores, fortaleciendo la búsqueda de soluciones innovadoras frente al crecimiento de la Inteligencia Artificial y el aumento de las amenazas digitales en México.