La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México reconoció la labor de las y los camineros. Trabajadores fundamentales para el desarrollo económico y social del país, al garantizar que las carreteras funcionen de manera adecuada y segura.

De acuerdo con la dependencia, su trabajo permite mantener la conectividad carretera, impulsar la actividad económica y brindar seguridad a millones de personas usuarias que transitan diariamente por las vías del país.

SICT destaca la labor anónima de las y los camineros

La SICT subrayó que las y los camineros realizan una labor anónima y esencial, al trabajar bajo condiciones climáticas y geográficas adversas, sin importar el frío, el calor, la lluvia o las nevadas, para construir nuevas vialidades y dar mantenimiento a las ya existentes.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de todos los perfiles que participan en estas tareas, desde ayudantes generales, residentes de obra y directores de área, responsables de los proyectos, hasta personal administrativo, de limpieza y quienes realizan actividades específicas como la aplicación de pintura y señalización.

Entre las labores que desempeñan para garantizar la seguridad de las personas usuarias de las carreteras, se encuentran:

Apertura de caminos

Excavación y encarpetado de asfalto mediante el tendido

Rehabilitación de carreteras dañadas

Reparación de cunetas y drenajes

Sustitución de señales viales

Además, realizan funciones como bandereras y bandereros para orientar la circulación en zonas de obra y reducir riesgos durante los trabajos carreteros.

Las y los ayudantes, por su parte, se encargan de la carga y descarga de materiales, así como de la limpieza y preparación de las áreas de construcción.

Camineros, clave para el desarrollo económico y social de México: SICT (Cortesía)

Más de 6 mil camineros participan en obras carreteras en 2025

Dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera, hasta el mes de octubre participaron alrededor de 6 mil trabajadoras y trabajadores en labores de construcción y rehabilitación de caminos en distintas regiones del país.

El residente de Obra de Conservación de Carreteras del Centro SICT Oaxaca, Jorge García Pérez, compartió su experiencia durante emergencias provocadas por lluvias, donde, dijo, no existen horarios ni descanso.

En esos momentos no hay horarios ni descanso. Estamos ahí, junto con las cuadrillas y la maquinaria, trabajando sin parar para abrir el paso, retirar derrumbes y devolver la comunicación. Jorge García Pérez

Por su parte, la directora general del Centro SICT Chiapas, Janette Cosmes Vásquez, destacó que toda obra carretera tiene un impacto social, desde trabajos básicos como drenajes y alcantarillas para evitar derrumbes o encharcamientos, hasta la construcción de nuevas carreteras y puentes de alta ingeniería.

La SICT recordó que la labor de las y los camineros se reconoce desde el 17 de octubre de 1956, con la instauración del monumento “Al Caminero, integrador de las comunicaciones de México”, y que cada año se les rinde homenaje con la conmemoración del Día del Caminero.