El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, anunció la rehabilitación y modernización de 68 puentes que sufrieron afectaciones por los huracanes en el estado de Guerrero.

Guerrero invierte mil 880 millones de pesos

Estas obras permitirán cruces más seguros y confiables, al mismo tiempo que impulsarán la economía local, reducirán tiempos de traslado y beneficiarán a miles de habitantes.

A través del Programa Carretero de Guerrero, la SICT dio a conocer que se cuenta con una inversión de mil 880 millones de pesos para la intervención de puentes federales y estatales que en conjunto suman 4.6 kilómetros.

De acuerdo con la secretaría, 21 puentes con un total de 1.4 km de longitud están en reparación con un avance general estimado de 97%; 17 de estos ya están concluidos.

La SICT ha invertido más de mil millones de pesos en la movilidad de Guerrero tras huracanes (Cortesía)

Mientras que en dos más, con 0.2 km de longitud, se lleva a cabo la ampliación de claros, con un adelanto de 38%. Además, se construyen 45 puentes nuevos con una extensión de 3 km, de los cuales cuatro ya fueron concluidos; el desarrollo de estas obras es superior al 61%.

Por otra parte, se detalló que de los 68 puentes, cinco son federales con una inversión de más de 317 millones de pesos y una longitud de 438.2 metros, los cuales son:

Puente Omitlán

Puente La Olla

Puente Acahuizotla

Puente Tlapaneco I

Puente Ing. Alfredo Mendizábal

La SICT realizó 13 trabajos en las regiones Centro, la Montaña, Tierra Caliente, Costa Chica y la Sierra, para modernizar y construir puentes estatales, con una inversión de 93.74 millones de pesos, beneficiando a más de 936 mil habitantes.

Con estas acciones, la SICT junto al Gobierno de México se comprometen a garantizar mejores condiciones de movilidad y conectividad para Guerrero, con el objetivo de beneficiar a miles de personas.