El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), continúa con la entrega de trenes de repavimentación para fortalecer la infraestructura vial del país.

SICT ampliará entrega de trenes de repavimentación a más estados

Durante 2025, la SICT ha entregado 16 trenes de repavimentación a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Veracruz, donde ya comenzaron las obras de rehabilitación y mantenimiento de la Red Carretera federal.

En las siguientes etapas del programa se sumarán Coahuila, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas, hasta completar la cobertura nacional.

SICT avanza en entrega de trenes de repavimentación para modernizar carreteras. (Cortesía )

La dependencia informó que la inversión destinada en 2025 para la adquisición de 30 trenes de repavimentación asciende a mil 885 millones de pesos. La meta es que en 2026 cada estado del país cuente con su propio equipo para la rehabilitación de carreteras.

Los trenes de repavimentación permiten reducir hasta 30% el costo de intervención de la infraestructura carretera y agilizan los procesos de conservación, incluso en casos de emergencia.

El equipo está integrado por fresadora, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora de pavimento, compactador neumático, pavimentadora convencional y recuperadora de pavimento. Para un uso adecuado y eficiente de la maquinaria, el personal recibe una capacitación previa.

Con este equipo se realizan acciones como bacheo, retiro de asfalto, repavimentación y reencarpetamiento, trabajos que mejoran la movilidad y seguridad de miles de personas usuarias de la red vial.

Con ello, la SICT impulsa la rehabilitación de la infraestructura carretera del país y garantiza que las vialidades atendidas sean más seguras y duraderas.